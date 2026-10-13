Kuzey Ege’de yeni bir turizm projesi için düğmeye basıldı

Türkiye turizmden çok ekmek yiyecek. Lider ülkelerden biri olacak. Gittiğimiz her yerde yapılan çalışmalar bu görüşü doğruluyor.

Turizm varsa Türkiye’nin sırtı yere gelmez. Örneklerle bu görüşü paylaşayım.

İletişimci dostum Nevin Özcan ile Edremit’teyiz. Müthiş bir festival yapılıyor. Etkinlik en büyük zeytinyağı tadımı olarak Guinness rekoru tarihine yazılıyor.

Nevin Özcan başka bir gelişmeye ilişkin şu bilgilendirmeyi yapıyor:

-Kuzey Ege Turizm Destinasyon Projesi başladı… Bölgenin turizm ile kalkınmasının yolu buradan geçiyor.

Daha fazla ayrıntı için Ayvalık ve Edremit Ticaret Odası başkanları ile görüşmeyi öneriyor.

Bu sırada önemli bir turizmci ile tanışıyoruz. Kazdağı 1774 otelin sahibi Hasan Demiraslan… Otelcilikte devrim yapmış ve deneyim turizmi konusunda ufuk açmış bir isim. Ama bölgenin daha da kıymetli hâle getirilmesini istiyor ve ekliyor:

-Kuzey Ege Turizm Destinasyonu Projesi ile Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman büyük iş başardı.

Kuzey Ege Turizm Projesi’ne atıfta bulununca projenin ayrıntısını öğrenmek şart oldu.

Projeyi Kalkınma Ajansı yürütüyor. Burhaniye, Ayvalık ve Edremit Ticaret Odaları tam destek veriyor.

Proje Truva’dan başlayıp Bergama’da bitiyor. Hedef kitlesi Balkanlar, Kuzey Avrupa, sonra da bütün dünya.

Projenin içinde zeytinyağı ve termal var. Sağlıklı hayat ya da yeni adıyla Longavita temel beklenti olarak belirleniyor.

Ali Uçar

Peki projenin mimarları ne diyor? Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar Kuzey Ege Destinasyon Projesi’nin bölge turizminin sürdürülebilirliği açısından stratejik önem taşıdığını vurguluyor ve ekliyor:

-Bu bölgede turizm faaliyetlerini yılın tamamına yaymak gerekiyor. Yerli ve yabancı acentelerle kurulan temaslar bölgedeki işletmelere doğrudan katkı sunacak. Biz Ayvalık’ın tarihî, kültürel, gastronomi ve su sporları özelliklerini anlatmak istiyoruz. Ayvalık’ta turizm belgeli 520 işletmemiz ve 20 bin yatak kapasitemiz var. Bunu değerlendirmek istiyoruz.

Ahmet Çetin

Sonra Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile konuşuyoruz. Heyecanla anlatıyor:

-Edremit Kuzey Ege'nin en büyük ilçesi. Kuzey Ege, Truva'dan başlayıp Bergama'ya kadar uzanan bir aks. Dünyanın en güzel, en kıymetli bölgelerinden biri. Burada doğa, turizm, deniz, gastronomi hepsi bir arada. Ne var bunların içerisinde? Termal var. Deniz var. Dağ var. Her şeyden öte zeytinyağı var. Dünyanın en kaliteli zeytinyağları bu aks içerisinde yer alıyor. Zeytinyağı tekdüze bir yağ değildir. Zeytin ağacı her sene farklı tatlar sunar insanlığa ve her ağacın yağı her sene farklı tatlar verir. Kuzey Ege yeni bir turizm destinasyonu. Tam ortasında da Balıkesir Koca Seyit Havalimanı var. Midilli'ye, Akçay ve Ayvalık'tan feribot seferleri var. Bu alan artık Longavity yani sağlıklı uzun yaşamanın merkezi. Merkezde zeytinyağı var. Zeytinyağı, Lokman Hekim'in reçetesinde yer alıyor. 1000 yaşında zeytin ağaçlarımız var. Türk Hava Yolları, Turizm Geliştirme Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve bölgedeki bütün odalar; Ayvalık Ticaret Odası, Burhaniye Ticaret Odası, biz ve diğer belediyeler büyük katkılar sunuyor. Özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz işin tam ortasında.

Öğrendikçe heyecanımız artıyor. Tam bu sırada Ayvalık Ticaret Odası Turizm Komite Başkanı Uğur Berk’in eşliğinde önemli bir turizm heyetinin bu kapsamda bölgede yer aldığını öğreniyoruz.

Kalkınma Ajansı’nın uzmanları Mehmet Ali Başaran ve Tuğba Bozkurt ile THY temsilcisi Muhammed İkbal Döner de programda yer alıyordu. Kültür Yolları etkinlikleri ile ses getiren TGA da bu işin destekçisiydi.

Bosna Hersek’ten gelen 8 tur operatörüne bölgeyi gezdiren heyet çok olumlu geri dönüşler almıştı. Sırada farklı ülkelerden gelen tur operatörleri vardı.

Türk Hava Yolları’nın bu çalışmaya tam destek veriyor olması herkese moral vermişti.

Turizmi 12 aya yaymak, daha iyi bir hayat için turizm yapmak, termal ve zeytinyağını öne çıkarmak Kuzey Ege’de yeni bir başlangıcın habercisiydi.

Ve bu bölgeyi kapsayan turizm projesinde güç birliği yapılması da bir başka önemli gelişmeydi. Şimdi Kuzey Ege’yi turizmin yeni gözdesi olarak izlemeye devam edelim...

Zeytinyağına destek bekleniyor

Başkanlar Ahmet Çetin ve Ali Uçar’ı bulmuşken zeytin ve zeytinyağını konuşmamak olmazdı. Konuştuk tabii… Üstelik bu isimlere sahadan bir isim de eklendi. Bir dünya markası hâline gelen Köklü Zeytincilik’in yöneticisi ve 4 kuşaktır bu işi yapan bir ailenin üyesi Mustafa Kürlek de görüşlerini aktardı. Özetle aktaralım. Bu yıl zeytinde var yılı. Bu yüzden iç piyasada fiyatların yükselmesi beklenmiyor. Ama artan maliyetler nedeniyle üreticinin desteklenmesi isteniyor. Dahası ürünün önemli bir kısmının ihraç edilmesi gerekiyor. Çünkü bütün yağın iç piyasada tüketilmesi mümkün değil. Bunun için dünya fiyatlarına satılması gerekiyor ve ihracatçının desteklenmesi isteniyor.

Nermin Gelbal “Projede biz de oluruz” dedi

Kuzey Ege destinasyonu ile ilgili bölgede marka hâline gelen ödüllü kuruluşlardan Nermin Hanım Zeytinliği’nin sahibi Nermin Gelbal’in de yorumları vardı. İşte o görüşler:

-Böyle bir projenin içinde bütün gücümüzle var oluruz. Biz zeytinyağı üreticisiyiz. Hasat deneyimi yaşatabiliriz gelen misafirlerimize. Restoranımızda Ege mutfağını, zeytinyağıyla Ege otlarının buluştuğu mutfağımızı, Balıkesir kuzusunu, ekşi mayalı ekmeklerimizi, pizzalarımızı müşterilerimize keyifle deneyimletiriz. Memnun da oluruz. Kuzey Ege destinasyonunda Havran'ın olması çok önemlidir.

Nermin Gelbal

Van kahvaltısı da yapay zekâyı kullanacak

Geçtiğimiz hafta TÜYAFED’in önderliğinde önemli bir teknoloji etkinliği düzenlendi. Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, Mükellef Teknoloji’nin Kurucu Ortağı Kenan Açıkelli ve TÜYAFED Başkanı Mustafa Çalıș’ın konuşmacı olduğu etkinlikte 300’ü aşkın start-up firması dikkat çekti.

Ayrıca 15 firma için toplam 10 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması da söz konusu oldu.

Yapay zekânın, dijitalleşmenin konuşulduğu etkinliğe Van kahvaltısı damgasını vurdu.

Etkinliğe izleyici olarak katılan Van İş Adamları Derneği Başkanı İlhan Babur bu konudaki gelişmeyi şöyle anlattı:

-Van Kahvaltısı Türkiye markası… Dijitalleşmeyi, yapay zekâyı kullanarak bunu daha iyi tanıtıp, daha etkin hâle getireceğiz.

Evet artık dijitalleşme kahvaltıya kadar girdi. Yeni dönemde bunun dışında kalmak mümkün değil.

İlhan Babur

Konya’da ekonomi zirvesine davet var

Ekonomi dünyasının en önemli yayınları arasında gösterilen Türkiye’de İş Dünyası bugün Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi’ni Konya’da yapıyor.

İş dünyası, finans, sanayi ve ekonomi çevrelerinin önde gelen isimlerinin davet edildiği toplantının açılışını Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk yapacak.

Türkiye ekonomisinin güncel dinamikleri, küresel gelişmelerin etkileri ve geleceğe yön veren stratejik perspektiflerin ele alınacağı zirveye Konyalı iş insanları bekleniyor.

Bugün saat 9.30'da başlayacak toplantı Dedeman Konya Hotel’de yapılacak.

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