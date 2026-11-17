COP31 her hâliyle Türkiye’nin gururu oldu. Zaten uzun süredir büyük etkinliklere başarıyla imza atan Türkiye bu defa en büyüğünü de başarıyla hayata geçirdi.

Etkinliğin mimarları devletin zirvesindeki isimleri zaten biliyorsunuz.

Şimdi bazı gözden kaçanları sizlerle paylaşalım. Sıfır Atık Vakfı bir uygulama etkinliği olan COP31’in gözdesi oldu.

Kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan olan Sıfır Atık Vakfı’nın uygulamaya dönük yaptıkları örnek gösterilecek nitelikteydi.

Samed Ağırbaş

Önemli etkinliklere de imza atan Sıfır Atık Vakfı’nın Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş bakın neler söylüyor:

* Sıfır Atık Hareketi 2017 yılında Türkiye'de bir kadın hareketi olarak başladı.

* Bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir harekete dönüştü.

* COP31'e Sıfır Atık ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin yaptığı çalışmalar damgasını vurdu.

* COP tarihinde ilk defa Sıfır Atık konuları COP'un ana gündem maddeleri arasına girdi.

* Dünya iklim değişikliği ile mücadele etmek istiyorsa önce atığı doğru yönetmek zorunda.

Samed Ağırbaş’ın bu sözlerini hatırlattığımızda İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer “Aynen katılıyorum” tespitini yaptı ve devam etti:

-Biz de uzun süredir sıfır atığın atık kısmı ile mücadele için “İsrafa Dur De” farkındalık çalışması yapıyoruz. Çalışmaya kamu ve özel sektörün neredeyse bütün kurumları tam destek veriyor. Seçim nedeniyle çalışmalara bir süredir ara vermiştik. Şimdi aynı hızla kaldığımız yerden başlayacağız. Bu aşamada Sıfır Atık Vakfı ile de iş birliği yapmayı çok isteriz.

Gençlere ve kadın çiftçilere tam destek veriyoruz

Enerjiyi saymazsak tarım ve sigorta COP31’in en dikkat çekici başlıkları oldu.

Kemalettin Bayat

‘Ürün toprakta yetişir, borsada değerlenir’ sloganıyla dikkat çeken bir kurum olan Türkiye Ürün Borsası’nın düzenlediği etkinlikte konuşan Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat’ın tespitleri ve aktardığı bilgiler çok çarpıcıydı. Bayat, önce iklim değişikliğine dikkat çekti:

-Doğal kaynaklar üzerindeki artan baskı ve büyüyen gıda ihtiyacı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği her zamankinden daha önemli hâle getiriyor.

Sonra yapılanları anlattı ve herkesin iklim krizi nedeniyle sıkıntı yaşadığı ortamda biraz nefes almasını sağladı:

-Banka olarak tarımın finansmanını kuruluş misyonumuzun merkezine taşıyoruz. Tarımsal kredi bakiyemiz 1 trilyon lirayı aştı. Tarım müşterisi sayımız 1 milyona ulaştı. Yeşil ekonomiye ve düşük karbonlu üretime yönelik yaklaşımımızı ölçülebilir hedeflerle güçlendiriyoruz.

Sonra da anlattıklarını somut rakamlarla destekledi:

-Özellikle genç ve kadın üreticiler bu dönüşümde özel bir yere sahip. Onları desteklemeyi yalnızca finansal kapsayıcılık veya toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ele almıyoruz; tarımsal dönüşümün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Gençlerin tarımda gelecek görebilmesi, kadınların işletme yönetiminde ve gelir üzerinde daha fazla söz sahibi olması, sektörün uzun vadeli gelişimi açısından belirleyici. Gençlerin ve kadınların yatırım kararlarında daha fazla yer alması, dönüşümün kalıcılığına yapılan bir yatırımdır. Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredilerimizle bu yaklaşımı somut finansman imkânlarına dönüştürüyoruz. Sadece son bir yılda (1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 arasında) 149 bin genç üreticimize 226 milyar lira, 71 bin kadın üreticimize ise 77 milyar lira kredi kullandırdık. Bu kaynaklarla yeni yatırımları ve mevcut işletmelerin gelişmesini destekliyor; gençlerin ve kadınların tarımda yatırım yapan, yöneten ve yeniliklere öncülük eden aktörler olarak güçlenmesine katkıda bulunuyoruz.

Evet, iklim krizi ile birlikte gündeme gelen en büyük sıkıntı olan gıda güvenliği meselesini çözmek için atılan adımlar ile genç ve kadın çiftçi konusunda atılan adımlar umut verdi.

Siz ne dersiniz?

Projelerimizi örnek gösterdik

Gıda ile ilgili konuştuğumuz bir başka isim de SÜTAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz oldu. Tespitleri önemliydi… Aktaralım:

-Tarıma dayalı sanayi, etrafına çok ışık saçan bir iş. Kendi rekabet gücünü, üreticileriyle yaptığı iş birliğiyle geliştirmeyi önüne hedef olarak alan tarıma dayalı gıda sanayi bence Türk ekonomisinin de gıdada lokomotifi pozisyonunda. Bizim uygulamalarımız bunun iyi örnekleri arasında. Bingöl’de Türkiye’nin farklı yerlerinde bir kalkınma projesi olarak hayata geçirdiğimiz projeler gıda güvenliği açısından da çok önemli. COP31’de örnekleri gösterdik. Herkes ilgiyle izledi. Bu tür yatırımlar uzun vadeli sonuç veriyor. Dünyanın bu yönde karar verip bu yatırımlara yardım etmesi lazım. O bakımdan COP31’den böyle sonuçlar çıkması çok değerli olur. Çalışacağız, büyüyeceğiz, büyüteceğiz. Güzellikleri, iyilikleri yayacağız.

Muharrem Yılmaz

Değişen sigortacılığı anlattı

Tarım ve gıdanın ardından en çok ilgi gören alan sigortacılık oldu COP31’de…

İklim krizine karsı sigorta hedefi Brezilya’dan daha da ileri götürüldü.

Açılan Sigorta Evi ile sektör COP31'de âdeta “beni dikkate alın” mesajı verdi.

Ahmet Yaşar

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar gelişmeleri şöyle özetledi:

* Sigortacılık artık değişti ve dönüştü. Daha önceden sigorta şirketleri afetler gerçekleştikten sonra zararları tazmin eden bir yapıdaydı.

* Artık bu değişti. Afetler gerçekleştikten sonra değil, afetler gerçekleşmeden önce, afetlerin ortaya koyabileceği zararları en başından azaltan, yani riskleri öngören, öngördüklerini önleyen, önleyemediklerinin de kötü sonuçlarını önleyen bir formata getirdik sigortacılığı; hem ülkemizde hem dünyada.

* Dolayısıyla sigortacılık artık yatırımlar gerçekleştikten, kararlar alındıktan ve politikalar uygulanmaya başladıktan sonra değil, tüm bu süreçler başlamadan önce, yani iş insanları, devlet, kamu yatırımlarını başlatmadan önce sorunlara sigorta ile nasıl çözüm üretebilir sigorta ile bunu nasıl bertaraf edebiliriz, bunu konuşmalılar.

* Yani sigortacıları masaya her şey olup bittikten sonra poliçe istemek için değil, en başında benim yatırım yaptığım yer doğru mu, benim fizibilitem doğru mu, benim projem doğru mu, hangi riskleri içeriyor ve ben bu riskleri nasıl bertaraf edebilirim, geri kalanları da nasıl gerçekleştiğinde tazmin edebilirim yaklaşımında olmaları gerekiyor.

En çok görüşmeyi yaptı

En çok görüşme yapan, en fazla anlaşmaya imza atan Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan oldu… Süreci şöyle anlattı:

-Antalya'nın ev sahipliği yaptığı COP31 artık diyalogdan, karardan eyleme geçilme toplantısı. Bu açıdan bir dönüşüm sağlayacak diye ümit ediyorum. Sonrasında finans kesimine büyük iş düşecek. Bu yüzden görüşmeler yaptık. Önemli bir kaynak sağlandı. Bu kaynakla Türkiye'nin kalkınması, altyapı sorunlarının giderilmesi, afetlerden etkilenen bölgelerin yeniden imar edilmesi, yeşil dönüşüm, karbon salınımının azaltılması gibi başlıklarda önemli adımların atılmasını sağlayacak.

Osman Arslan "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

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