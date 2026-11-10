İşte İstanbul’daki oda seçimlerinin perde arkası

İstanbul iş dünyası uzun bir süredir oda seçimlerine kilitlenmişti. Geçtiğimiz hafta seçimler bitti herkes işine döndü. En rahat seçimi İstanbul Ticaret Borsası yaşadı. Borsa başkanlığına Ali Kopuz, Meclis Başkanlığına da Ahmet Kasap çok rahat seçildiler.

Başlangıçta en sert çekişmenin Deniz Ticaret Odası’nda olacağı söylenmişti. Öyle de görünüyordu. Çok tecrübeli bir isim dengeyi Tamer Kıran’ın değiştireceğini söylemişti.

Öyle de oldu. Başkan adayı Recep Düzgit Meclis Başkanlığına aday olan Tamer Kıran ile birlikte hareket edince seçimi de kazandı.

Recep Düzgit’in başkan yardımcıları da Refik Yavuz Kalkavan ve Barış Dillioğlu oldu.

Başkan Tamer Kıran’ın Meclis başkanlık divanı da Adnan Naiboğlu, Murat Er ve Serra Deval’dan oluştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ise son yılların en heyecanlı seçimini yaşadı. İki adaylı seçimde Adnan Dalgakıran başkanlığa seçildi.

Aslında seçimin analizini ve ipuçlarını iki isimden daha önce almıştım.

Aydın Aslandağ

Mustafa Tecdelioğlu’nun meclis başkanı seçiminden sonra Meclis Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Aydın Aslandağ günler önce şu değerlendirmeyi yapmıştı:

-Adnan Dalgakıran geçen seçimde bizden destek isteyince geç kaldığını söylemiştim. Şimdi erkenden geldi. Yeniden aday olmak istediğini yapmak istediklerini paylaştı. Uygun buldum. Tam destek verdik.

Evet, Adnan Dalgakıran bu defa seçim çalışmalarını çok önceden başlatmıştı. Bunun avantajını yaşadı. Murat Çökmez gibi mevcut yönetimde yer alan bir ismi yanına aldı. Genç kuşağı temsilen Mustafa Mertöz ile birlikte oldu. Geçen seçimlerde de yanında yer alan Serdar Urfalılar ile birlikte hareket etti.

Nuri Gürcan

Ama farkın yine de bu kadar olacağı tahmin edilmiyordu. O konuda da yönetim kuruluna seçilen mobilya sektörünün tecrübeli isimlerinden Nuri Gürcan günler önce şu değerlendirmeyi yapmıştı:

-Fark çok olacak. Çünkü İstanbul Sanayi Odası üyeleri değişim ve ilgi istiyor.

İlgi önemliydi. Seçimden sonra bazı üyelerin başkanlık katına ilk defa çıktıklarını söylemesi bu ilginin önemli bir ayrıntısıydı.

Bu arada İSO’da iki başkan adayının da Kastamonulu olması mecliste bu kentin ağırlığını hissettirdi. Ancak mecliste Malatyalılar ilk sırada geliyordu. Kastamonu ikinci sırada yer almıştı.

Yönetimlere giren tek kadın ise meclis başkanlık divanına seçilen Sena Balkaç oldu.

Gelelim dünyanın en büyük odalarından bir olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerine…

Başkan Şekip Avdagiç’e kimse rakip çıkmadı. Daha önce ismi adaylar arasında geçen kişiler kendi komitelerinden bile seçilemedi.

Şekib Avdagiç seçimden sonra Ahmet Özer’i birinci başkan yardımcılığı görevine getirdi.

Odasının kapısı her zaman üyelere açık olan Ahmet Özer’in yeni dönemde de üyelerle ilişkilerle önemli projelere imza atması bekleniyor. Diğer başkan yardımcısı ise Yakup Köç oldu.

Ali Tutuk, Davut Tolga Batallı ve Ercan Özboyacı bu dönemde yönetime giren yeni isimler oldu.

İTO’nun en sevilen isimlerinden İsrafil Kuralay ise muhteşem bir dönüşe imza attı. Kuralay, İTO Meclisi’nin yeni başkanı oldu.

COP31’de yatırım zirvesine 1.500 iş insanı geliyor

Son dönemde Türkiye dünyanın en büyük etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Şimdi de COP31 Antalya’da gerçekleşiyor. Dünyanın gözü üzerimizde. Siyasetin en önemli isimleri ve iş dünyasının liderlerine ev sahipliği yapıyoruz.

Çok önemli etkinlikler yapılıyor. Ekonomi açısından bunların en önemlisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda 12-13 Kasım tarihlerinde yapılacak. COP31 İş ve Yatırım Zirvesi (COP31 Business & Investment Summit) olarak anılan etkinliğe ekonomi dünyasının çok önemli isimleri katılacak.

Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun liderliğinde gerçekleşecek etkinliğe Garanti BBVA Grup CEO’su Onur Genç, TOBB bünyesindeki Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın başkanı Esin Güral Argat katılacak.

Erman Ilıcak, Perihan İnci gibi iş dünyasının farklı sektörlerdeki liderleri de bu etkinlikte söz alacak.

Fatih Birol gibi enerji uzmanı veya başka alanlardaki uzmanlar dünyanın geleceği hakkında görüşlerini paylaşacak.

Zirve’ye 55’i aşkın ülkeden 1.500’ün üzerinde katılımcı bekleniyor.

TOBB ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Zirve ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

-Dünyanın dört bir yanından gelen şirketler, bankalar ve yatırım fonları; taahhütleri projeye, projeleri yatırıma dönüştürmenin yolunu burada konuşacak. Mesele bir ekonomi, yatırım ve rekabet meselesidir. Dönüşümü hayata geçirecek olan iş dünyasıdır. Yatırımı yapan, teknolojiyi geliştiren, istihdamı sağlayan biziz.

Uygulama çok önemli

Antalya Zirvesi nedeniyle İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası, İngilizce Türkçe olacak şekilde çok özel bir sayı hazırladı.

İşte İstanbul’daki oda seçimlerinin perde arkası

Özel sayıda etkinliğin başkanı, ev sahibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un görüşlerine de yer verildi. Kurum özetle şu noktaların altını çizdi:

* Başarılı bir COP31’i tek bir sonuç metniyle ölçmeyeceğiz.

* Taraflar arasındaki güveni koruyabildiğimiz, müzakerelerde ilerleme sağlayabildiğimiz ve taahhütleri uygulamaya taşıyan iş birliklerini güçlendirebildiğimiz ölçüde Antalya’dan kalıcı bir sonuç çıkarabiliriz.

* Diyalogla başladık, uzlaşı için çalışıyoruz, aksiyonla sonuçlandıracağız.

Sıfır Atık da konuşulacak

Özel sayıda Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi’nin şu görüşlerine de yer verildi: “Dünya ortak evimiz” başlıklı dosyada, Emine Erdoğan’ın çevre ve iklim politikalarına ilişkin mesajları; gıda israfı, doğal kaynakların korunması, döngüsel ekonomi ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde ele alındı.

Türkiye’de 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi’nin uluslararası bir çevre modeline dönüşmesi ve Birleşmiş Milletler çatısı altında kazandığı konum da özel yayında ayrıntılarıyla işlendi.

10 girişim görücüye çıkıyor

Girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcilerini hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen fuar, zirve ve organizasyonlarla buluşturmaya devam ediyor. COP31 İklim Zirvesi’nde BTM TEKMER ile Emlak Konut GYO iş birliğinde hayata geçirilen COP31 Yeşil Teknoloji Hızlandırma Programı kapsamında 10 girişim, Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’ne katılacak. Üç ay sürecek programda iklim teknolojilerinden döngüsel ekonomiye, enerji verimliliğinden sürdürülebilir yapı malzemelerine kadar farklı alanlarda çözümler geliştiren girişimler desteklenecek.

Celal Toprak'ın önceki yazıları...