Kocaeli yani Türkiye’de sanayinin başkentindeyiz. Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Pazarama’nın bilgilendirmesi ve Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen e-Ticaret bilgilendirme toplantısında kent ile ilgili önemli bilgiler alıyoruz.

Başkan Ayhan Zeytinoğlu’nun verdiği bilgiler çok çarpıcı… Hemen İstanbul’un yanı başında olmasına rağmen Kocaeli birçok yönü ile çok bilinmiyor.

Ayhan Zeytinoğlu

Mesela Türkiye’de üretilen her 100 araçtan 45’i Kocaeli’de üretiliyor.

Oda seçimlerini daha ilk gün yapan ve yola devam eden Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli ile ilgili çok bilinmeyenleri sıralamaya devam ediyor:

. Kişi başına düşen vergi katkısında açık ara birinci…

. Kimya sektöründe üretimin 27'sini Kocaeli gerçekleştiriyor.

. Kocaeli yabancı yatırımcının ilgi odağı. Tam 440 uluslararası dev, üretimini Kocaeli’de yapıyor.

. Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek, OECD verilerine göre dış ticarette 38. sırada.

. Kocaeli limanı, Avrupa’nın 7. limanıdır. E-Ticaret için çok önemli olan Chicago'da merkezi olan tek odayız.

Yeni dönemde daha çok kadın girişimcinin seçildiği Kocaeli Sanayi Odası’nda başkanın verdiği çarpıcı bilgilerden bazıları bunlardı.

Ebru Ata Tuncer

Ebru Ata Tuncer yeni dönemde seçilen kadın girişimcilerden biriydi. Toplantıyı düzenleyen Güvenilir Ürün Platformu’na neden destek verdiğini şu cümle ile anlattı:

-Ticaret Bakanlığı’nın 2025 verilerine göre Türkiye’de e-Ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 52 büyüdü.

Kocaeli ile ilgili bilgilere Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da tam destek veriyor ve ekliyor:

-Kocaeli gerçekten isminden çok daha büyük. Belki sadece Türkiye ve Avrupa'da değil, tüm dünyada anlatılması gereken mükemmel bir kent. Kocaeli Türkiye'nin en küçük 8'inci coğrafi ili. Ama Türkiye'nin en büyük 500 firmasının 85'i burada üretim yapıyor.

Evet, Kocaeli yüzölçümü küçük ama ekonomideki ağırlığı büyük bir kent… Bu bakımdan her türlü iş planı yapanların radarına mutlaka girmeli.

Bir başarı hikâyesi

E-Ticaret etkinliğine büyük ilgi vardı. Pazarama Satış Lideri Hüseyin Soylu bütün soruları cevaplandırdı.

Süleyman Orakçıoğlu

E-Ticaret toplantılarının aranan ismi Damat Markası’nın kurucusu Süleyman Orakçıoğlu e-Ticaret'in üretimin en büyük destekçisi olduğuna dikkat çekti ve şu noktaların altını çizdi:

. Bugün Türkiye’de toplam ticaret içinde e-Ticaret'in payı yüzde 21 seviyesine ulaştı.

. Ancak toplam ihracatımızdaki e-İhracat payı henüz yüzde 3’lerde.

. Biz yurt dışındaki 420 mağazamızın fiziki stokunu online stok havuzumuzla yapay zekâ vasıtasıyla buluşturuyoruz.

. Ve e-Ticaretteki en büyük maliyet kalemi olan beden kaynaklı iadeleri kalıp-beden eşleştirme teknolojileriyle çözüyoruz.

Orakçıoğlu deneyimlerini paylaştı. Bu yüzden de çok soru aldı. Herkes Damat’ın başarı hikâyesini yakalamaya çalışıyor. Böyle başarılı hikâyelerinin olması yenilerinin de önünü açabilir.

E-Ticaret'e ne kadar hazırız sorusu ile konuşmasına başlayan Ortak Akıl Platformu Başkanı Dr. Yılmaz Sönmez de yeni dönemde hızlı öğrenen, müşterisini tanıyan ve teknolojiyi doğru kullanan şirketlerin rakiplerini sollayacağını vurguladı.

Oda seçimleri devam ediyor

Oda ve borsa seçimleri ekim ve kasımda yapılıyor. Bazı odalar seçimi daha ilk gün yaptılar. Kocaeli Sanayi Odası bunlardan biri… Ayhan Zeytinoğlu yeniden seçildi ve yoluna devam etti.

Bazı odalarda ise seçim süreci uzadı. Kasımın sonunda bile seçim var.

Geçtiğimiz günlerde iki oda daha seçimini yaptı. Afyonkarahisar’da çok çekişmeli yarış sonucunda önceki seçimi kıl payı kaybeden Önder Artuk önde çıktı. Mevcut başkan Hüsnü Serteser’in hiçbir komiteden seçilemediği söyleniyor.

Benzer bir yarış Çanakkale’de yaşandı. İş dünyasının yakından takip ettiği Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) seçimlerinde Turgay Kılıç öncülüğündeki Değişim Grubu önde çıktı.

Alınan son bilgilere göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki oda ve borsalarda yönetimlerin yüzde 30’dan fazlasının değiştiği belirtiliyor.

İklim krizinin vurduğu tarım için kim ne yapıyor, Türkiye ne yapmalı?

Türkiye’nin her bakımdan büyük bir başarıya imza attığı COP31 geride kaldı.

Şimdi yankıları konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili ilk etkinlik İstanbul Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirildi.

Gıda sektörünün önde gelen firmalarını bünyesinde toplayan İstanbul Ticaret Borsası “İklim Değişikliği Soframızı Nasıl Etkileyecek?” başlığını ele aldı.

Ahmet Bülent Kasap

Toplantı ile ilgili İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap şu önemli noktaların altını çizdi:

. İklim değişikliğinin etkileri artık günlük hayatta da hissediliyor.

. Bu gelişmelerden en çok tarım dolayısıyla da gıda etkileniyor.

. Tarımsal üretim, doğrudan iklim şartlarına bağlı.

. Üreticilerimiz bir yandan değişen hava şartlarına uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan da ürünlerini ve emeklerini korumak için mücadele ediyor.

. Üstelik yaşanan kayıplar yalnızca üretim miktarıyla sınırlı kalmıyor. Ürün kalitesinden üretim maliyetlerine, hasat dönemlerinden gıda fiyatlarına kadar birçok alan bu değişimden etkileniyor.

. FAO verilerine göre, son 33 yılda yaşanan afetlerin tarımda yol açtığı ekonomik kayıp 3,26 trilyon doları buldu.

. Ülkeler buna karşı tedbir alıyor. Örneğin; İspanya, sulama altyapısını korumak için 2,7 milyar avroluk modernizasyon yatırımı yürütüyor.

. Hollanda'da ise toprağın su tutma kapasitesinin artırılması ve tuzlanmaya dayanıklı ürünlerin geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor.

. Hindistan ve Afrika ülkelerinde, kuraklığa dayanıklı bitki çeşitleri geliştiriliyor.

. Ülkeler, kendi coğrafi şartlarına ve ihtiyaçlarına göre farklı çözümler geliştiriyor.

. Ancak hepsinin ortak bir amacı var: İklim şartları değişse bile tarımsal üretimin devamlılığını sağlayabilmek.

. COP31 buluşması bizim için önemli fırsat. Dünyada bu çalışmalar yürütülürken, bizim de kendi tarımımızı değişen iklim şartlarına hazırlamamız gerekiyor.

. En başta su meselesi geliyor. Türkiye'de kullanılan suyun yaklaşık yüzde 77'si tarımsal faaliyetlerde değerlendiriliyor.

. Modern sulama yöntemlerini yaygınlaştırmalı, su kayıplarını azaltmalı ve tarımsal üretimimizi mevcut su kaynaklarımızı dikkate alarak planlamalıyız.

. Değişen iklim şartlarına dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, üreticilerimizin erken uyarı sistemlerinden yararlanması ve tarım sigortalarının yaygınlaştırılması da büyük önem taşıyor.

. Bilimsel bilgiyi, teknolojiyi ve üretici tecrübesini bir araya getirerek tarımımızı daha dayanıklı hâle getirmeliyiz.

. Çünkü tarlada başlayan kriz yalnızca orada kalmaz, doğrudan sofralarımıza kadar uzanır. Kuraklık ve verim düşüşü, gıda fiyatlarında dalgalanmalara yol açar.

. İşte bu nedenle iklim değişikliğine uyumu, yalnızca çevreyle ilgili bir mesele olarak değil, aynı zamanda gıda arz güvenliğimizin ve ekonomik geleceğimizin önemli bir parçası olarak görmeliyiz.

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