Oda ve borsalarda 1000’e yakın başkan adayı yarışıyor

Yıllardır oda ve borsa seçimlerini takip ediyorum… Böyle bir heyecan hiç görmedim. Bırakın başkanlık yarışını komitelerde bile büyük çekişmeler yaşanıyor. Bu yüzden ekim ve kasım aylarında iş dünyası seçim yarışlarına kilitlenecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 367 oda ve borsanın başkan adaylarının sayısının 1000’e yaklaştığı tahmin ediliyor.

Elâzığ’da TÜRKONFED’in düzenlediği etkinlikte bütün masalarda konuşulan oda seçimleriydi.

Farklı farklı illerden gelen TÜRKONFED üyelerinin gündeminde iş dünyası seçimleri vardı.

Yani Bingöl’de çok adaylı seçimin heyecanı yaşanırken kadın adaylardan Güllü Şahin Ertuğrul önderliğinde seçime hazırlanan mimarlık mühendislik komitesi sesini duyurmak için billboardlara bile çıkmıştı.

Bu önemli yarışın nabzını tutmak için şöyle bir ülke turu yaptık. Önce Karadeniz’den başlayalım…

Uzun süredir Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapan Hasan Çakırmelikoğlu yeniden aday… Ama bu defa kentin sevilen isimlerinden Ergin Kılıçaslan yılların başkanı Çakırmelikoğlu’na rakip oldu. Uzun süredir Giresun’da Yeşil Lezzetler etkinliği yapan ekibin kaptanı Şevket Alaeddinoğlu da Ergin Kılıçaslan’ı destekliyor. Türkiye’nin önemli içecek markalarından birinin Giresun’dan çıkmasını sağlayan Hasan Çakırmelikoğlu’nun işi bu defa zor gibi görünüyor.

Ordu tek adaylı yarışın ender şehirlerinden biri… Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel yaptığı çalışmaların etkisi ile seçimlere rakipsiz giriyor.

İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda Ender Yorgancılar’ın aday olmayacağını açıklamasından sonra Hakan Ürün adaylığını açıklamıştı. Hakan Ürün EBSO’da başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Ardından Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı da aday olarak çıktı. Mevcut yönetim ve Ender Yorgancılar Hakan Ürün’ün başkanlığını destekliyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Başkan Akgün Altuğ yeniden aday oldu. Rakibi ise Talip Kuriş yoğun bir kampanya yürütüyor.

Denizli Ticaret Odası’nda Uğur Erdoğan yeni dönemde de aday. Rakibi Denizli İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevinden ayrılan Hüseyin Memişoğlu oldu.

Çok adaylı seçimlerden biri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşiyor. Seçimlerde 4 aday yarışacak.

Kadın aday Hatice Öz yeni projelerle dikkat çekici bir kampanya yürütüyor.

Geçen dönem seçimleri tartışmalı bir şekilde kaybeden Davut Çetin’e önemli bir destek söz konusu.

Merhum ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kardeşi Berker Bahar da önemli adaylar arasında gösteriliyor.

Sonucu en çok merak edilen seçimlerden biri Adana’da yaşanıyor. Adana Ticaret Odası’nda geçen dönem yaşanan çekişmeli seçime benzer bir gelişmenin olması bekleniyor.

Mevcut Başkan Yücel Bayram yeniden aday. Geçen dönem seçimi bir oyla kaybeden Mehmet Şahbaz bu defa işi sıkı tutup seçimi almaya çalışıyor.

Cengiz Yılmaz da seçim kampanyasını aylar önce başlatması nedeniyle kendini şanslı görüyor.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise seçime tek adaylı olarak giriyor. Bilgiç’in adaylığında Adana’yı Türkiye'nin ilk ve tek 7 yıldızlı ticaret borsası yapmasının payının büyük olduğu değerlendirilmesi yapılıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya’nın ve Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil’in yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bir başka çekişmeli seçim de Bursa’da olacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçimlerinde iki aday yarışıyor. Mevcut Başkan İbrahim Burkay ve Özer Matlı yeni dönemde başkan olmak için yarışacak. Her iki adayın da çok çalıştığı belirtiliyor.

Kütahya seçimleri ise iki akraba aile arasında geçecek. Kadın başkan Esin Güral Argat Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası için yeniden kolları sıvadı.

Mahmut Öztaş ise Esin Güral Argat’ın akrabalarının da desteğini alarak yola çıktı.

İstanbul’da seçimler çok çekişmeli geçiyor

Seçimlere sakin başlayan İstanbul’da iki büyük adada büyük seçim yarışı yaşanıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda, Şadan Kaptanoğlu ile DTO Başkan Yardımcısı Recep Düzgit arasında müthiş bir yarış yaşanıyor. Yeniden aday olmayacağını açıklayan Tamer Kıran bu yarışta Recep Düzgit’in yanında yer alıyor.

İstanbul Ticaret Odası’nda başkan adaylığını aylar önce açıklayan Şekib Avdagiç’in karşısındaki adaylara şimdilik şans verilmiyor. Bazı meslek gruplarının Avdagiç’e destek açıklamaları bu görüşü doğruluyor. Ancak komitelerde kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

Ender Yılmaz

En büyük yarış İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) yaşanıyor. Erdal Bahçıvan yeniden aday olmayacağını açıkladı. Sonrasında Meclis Başkanı Ender Yılmaz aday oldu.

Adnan Dalgakıran

Ender Yılmaz mevcut yönetimle birlikte hareket ediyor. Yönetimde yer alan Kemal Akar, Vehbi Canbolat, İrfan Özhamaratlı gibi isimlerin desteği ile kolları sıvadı. İş dünyasının başarılı ve sevilen isimlerinden biri olan Ender Yılmaz’ın aylar önce seçim çalışmalarını başlatan Adnan Dalgakıran’a yetişip yetişemeyeceği merak ediliyor.

Evet, Adnan Dalgakıran aylar önce İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı için çalışmalara başladı. Önemli isimlerle temas kurdu. Destek istedi. Şu anda çok önemli bir mesafe de almış durumda.

Ali Kopuz

Odanın etkin isimlerinden Mustafa Tecdelioğlu Meclis Başkanlığı’na aday olurken Adnan Dalgakıran’ı desteklediğini açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanlığı için Zeynep Bodur Okyay’ın aday gösterilmek istendiği ancak Zeynep Hanım’ın teklife cevap vermediği de gelen kulis bilgileri arasında.

Adnan Aslan, Murat Çökmez, Hakan Hatipoğlu ve mobilya sektörünün önemli isimlerinden Nuri Gürcan’ın Adnan Dalgakıran’ın listesinde olması bekleniyor. İSO’da 26 Ekim’de komite, 3 Kasım’da ise yönetim seçimleri olacak.

En sakin seçim ise İstanbul Ticaret Borsası’nda yaşanıyor. 367 oda ve borsa içinde seçimlerde en rahat ismin İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz olduğu söyleniyor.

İlçelerde de yarış var

Oda seçimleri sadece illerde değil ilçelerde de çekişmeli geçiyor. Gebze iki adaylı seçimin gözde ilçelerinden biri… Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş yeni dönemde de aday oldu. Aslantaş’a Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu yeni dönemde rakip olacak.

Alper Alhat

Akhisar’da ise çok adaylı yarış Ticaret Borsası’nda yaşanıyor. Mevcut Başkan Alper Alhat’a karşı Hakan Erdost ve Oktay Dağlı adaylıklarını açıkladılar.

Ali Uçar

Ayvalık’ta ise Ali Uçar’a rakip çıktı. Alper Alhat ve Ali Uçar’ın zeytin ve zeytinyağı için yaptığı çalışmalar yeniden seçilmelerine yetecek mi? Bu sorunun cevabı seçimin kilidi olacak.

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