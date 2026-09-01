En hareketli seçim yarışı İSO’da geçiyor

Oda ve borsa seçimlerinin çok çekişmeli geçeceğini yazmıştık.

Anadolu’da çok adaylı seçimlerle ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Mesela Antalya’da adaylar neredeyse her gün bir mesaj veriyor.

Tek kadın başkan adayı Hatice Öz’ün çalışmalarına da büyük ilgi var.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası için iki güçlü adayın yarışı ilgi ile takip ediliyor. Mevcut Başkan İbrahim Burkay üyelerini tek tek ziyaret ediyor. Yeni aday Özer Matlı ise bir toplantı ile yapacaklarını kamuoyu ile paylaştı.

Anadolu’da bu gelişmelerle ilgili bilgiyi daha sonraki yazılarımızda ayrıntıları ile aktaracağız.

Seçimlerin İstanbul’da sakin geçeceği tahmin ediliyordu. Deniz Ticaret Odası’ndan iki güçlü adayın çıkışı ile bu tahmin yerle bir oldu. Denizde ilk kadın aday olarak yola çıkan Şadan Kaptanoğlu çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Rakibi Recep Düzgit ise yılların tecrübesi ile destek istemeye devam ediyor.

En sert yarış denizde oluyor derken son gelişmeler Koç, Sabancı, Eczacıbaşı gibi Türkiye’nin devlerinin üye olduğu İstanbul Sanayi Odası’nı (İSO) öne geçirdi.

Geçen hafta yazdığımız gibi seçim çalışmalarına bu defa erken başlayan Adnan Dalgakıran’ın söylemleri yeniden aday olması beklenen Erdal Bahçıvan’ın yarıştan çekilmesine neden oldu. Her ne kadar Erdal Bahçıvan adaylığını açıklamamış olsa da herkes daha düne kadar aday olacağı noktasında hemfikirdi.

Ender Yılmaz

Erdal Bahçıvan’ı destekleyen ekip geçtiğimiz günlerde fikir değiştirdi ve Meclis Başkanı Ender Yılmaz adaylığını açıkladı.

Meclis Başkanlığı’nda başarılı bir dönem geçiren Ender Yılmaz’ın üyelerin desteğini alması bekleniyordu. Şimdilik bu beklenti tutmuş gibi.

Bu arada sürpriz bir gelişme daha oldu. Erdal Bahçıvan’ın meclis başkanlığına aday olacağı söylentileri üzerine İstanbul Sanayi Odası’nın güçlü isimlerinden Mustafa Tecdelioğlu acil bir şekilde bu göreve aday olduğunu duyurdu.

Mustafa Tecdelioğlu

Böylece İSO’da meclis başkanları yarışı da erkenden başlamış oldu.

İSO’daki sert yarışı erken bulanların olduğunu da belirtelim. Bilindiği gibi meclis seçimleri 28 Ekim’de… Bu seçimlerde kimin meclis üyesi olacağı belli olacak. Bu meclis üyeleri 3 Kasım’daki başkan ve yönetim seçiminde oy kullanacak.

Bu yüzden yarışın erken başladığını ve çok sert geçtiğini ifade edenler tek adayla seçime gitme arayışını yeniden öne çıkardılar. Her iki başkan adayının da Kastamonulu olması bu arayıştakilerin elini güçlendiriyor.

Babadan gelen güçle büyük dönüşüm projesine imza attılar

İstanbul’un kentsel dönüşüme en çok ihtiyaç duyan bölgelerinden Ayazağa’da tam 42 ay uğraştılar. Çalıştılar. Ortaya belki de Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi çıktı.

RAMS Türkiye’nin RAMS Park House Maslak projesinden bahsediyoruz.

Söz konusu proje ile konut sahibi olmak isteyenler için son dönemin en büyük sorunu olan finansman meselesine de çözüm ürettiler. 60 aya varan vade imkânını devreye soktular. Proje teslimi için de 2027 Aralık ayını belirlediler.

Proje bir sabır ve öngörü üzerine kurgulandı. 40 yıla yakın deneyim, 4 ülkede, 9 şehirde, 100'ün üzerinde proje yapmış olmak bu sistemin oluşmasına büyük katkı sağladı.

Devran Bülbül

Ama işin bir başka boyutu daha vardı. Babadan gelen güç… İşte onu RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül şu sözlerle anlattı:

* Babam Ramazan Bülbül, abim Doğan Bülbül, kardeşim Faruk Bülbül ve kıymetli ekip arkadaşlarımla beraber gece gündüz ciddi bir emek sarf ettik.

* Ben ilk sahaya girdiğim, ilk konut sektörüyle tanıştığım zaman 13-14 yaşlarındaydım. Kardeşim Faruk Bülbül de, abim Doğan Bülbül de keza aynı şekilde.

* O kültürle büyüdük. Yani işin çekirdeğinden, toprağından geldik. Ancak bu mantıkla, olgunlaşarak bugünlere ulaştık.

* Kazakistan bizim için çok daha ötede. Çünkü orada tamamlanmış, yani teslimini gerçekleştirdiğimiz projeler neredeyse ülkemizdeki teslimlerin beş katından daha fazla.

* Bu enerjiyle, babamızdan aldığımız bilgi birikimi ve sahadaki kültürle bugünlerde daha güzel projeler geliştirelim; ülkemize, insanımıza katkı sağlayacak, güvenle geleceğe taşıyacak projelere imza atalım istiyoruz.

Evet, babadan gelen güçlü dönüşüme en fazla ihtiyaç duyulan Ayazağa bölgesinde depreme karşı dev bir proje yükseliyor.

Başarıya giden yolun püf noktaları

Metro, dev otel, hastane gibi projelerde elektrik işleri uluslararası devlere ihale ediliyordu. Bir süre önce yerli bir firma ORGE Enerji bu projelerde yer almaya başladı.

İyi de oldu…

Kısa bir süre önce ORGE Enerji, TIME dergisi ve Statista tarafından hazırlanan ve bu yıl ilk defa yayınlanan “World’s Growth Leaders 2026” araştırmasında dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri arasında 55’inci sırada yer aldı.

Bir başka gelişme daha oldu. Halka açık olan şirketin hisseleri yabancı kurumsal yapılar tarafından satın alınmaya başlandı. Hatta hisse alımının yüzde 30’lara ulaştığı belirtiliyor.

Nevhan Gündüz

Bu başarı hikâyesinin püf noktalarını şirketin başarılı Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz şu sözlerle aktardı:

* Yazılım ve uygulamalarla mevcut kontrol ve planlama süreçlerinde ciddi oranlarda verimlilik artışı elde ettik.

* Şirket, 2026 yılında toplam 2 milyar TL’ye yaklaşan yeni sözleşmelerle büyümesini sürdürdü.

* Son 15 yıldır olduğu gibi büyüme ve faaliyet kârlılığını muhafaza etme konuları odağımızda olacak.

* 2012 yılının mayıs ayında halka arz olan ORGE Enerji, geçen 14 yılda şirket değerini dolar bazında 10 kat artırdı.

* Şirketimiz ülkemizde metrolara yönelik elektrik altyapısı kurulumu yapan en büyük şirket konumunda bulunuyor.

Uluslararası kuruluşlar tarafından başarısı belgelenmiş, yatırımcıların alımları ile belgenin testi de yapılmış bir başarı hikâyesinin birkaç önerisi halka açılan ya da açılmayı düşünenlere örnek teşkil edebilir belki…

Burak Önder

Yarın ZÜCDER’de e-Ticaret konuşulacak

ZÜCDER, dijital ekonominin sunduğu fırsatlar ile e-Ticaret faaliyetlerinde verimliliği artırmaya yönelik stratejileri sektör temsilcileriyle buluşturuyor. Başkan Burak Önder’in açılışı ile başlayacak toplantı e-Ticaret konusuna büyük emekler veren Özkan Çokaygil’in sunumu ile devam edecek. Saat 10.00’da başlayacak etkinliğe bekleniyorsunuz.