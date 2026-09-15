Güçlü fuarın yolunu katılımcılar açacak

Bir önceki yazıda SIAL ve Anuga örneklerini vererek Türkiye’de üç gıda fuarının yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmiştik.

Bu görüş aslında iki önemli gıda fuarına katılan, aralık ayında yapılması planlanan etkinliğe de katılmayı düşünen kuruluşların ortak talebiydi.

Dile getirdik. Büyük destek gördü yazımız. Bu konuda kamusal yanı da olan sivil toplum kuruluşlarına ve ihracatçı birliklerine görev düştüğünü de belirtmiştik.

Ülkemizde fuarcılığın kurucuları arasında akla gelen ilk isim olan Bülent Ünal’dan farklı bir yaklaşım geldi.

Bülent Ünal

70’li yıllardan bu yana bu alanda önemli projelere imza atan TÜYAP’ı kuran Bülent Ünal yazıya şöyle bir ek yaptı;

-Evet, doğru. Türkiye’de güçlü ve etkili fuarlar olmalı. Zaten bazı sektörler bunu başardı. Gıda sektöründe tek ve büyük fuara giden yolu katılımcılar açacak. Onlar fuarlara katılıyor, bütçe ayırıyor, para harcıyor. Hangi fuar daha verimli, hangi fuarda daha çok iş yapıyorlar en iyi onlar biliyor. Onların tercihi gıda sektörünün önünü açacak. Tek ve büyük fuarı aslında onlar yapacak. Kısa süre içinde sektör kararını verecek ve sizin, bizim, herkesin istediği tek ve güçlü gıda fuarı hayata geçecek. Katılımcıların bu konuda doğru adım atmaları çok önemli.

Evet fuarcılıkta yılların tecrübesinin tespiti bu doğrultuda. Sektör yani katılımcılar bakalım bu yorumu nasıl değerlendirecek.

Önümüzdeki günlerde gıda sektörü doğru fuarın yolunu açacak mı? Hep birlikte göreceğiz.

İşini büyütmek, verimliliği artırmak isteyenleri bekleriz

Hazır söz etkili fuardan açılmışken MAKTEK Avrasya Fuarı'ndan söz edelim.

İlhan Ersözlü

TÜYAP Fuarcılık Grubu organizasyonunda, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliği, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle 28 Eylül’de açılacak fuar tam sektörde istediğimiz noktaya taşınıyor. TÜYAP Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Fuar Yapıcıları Derneği Başkanı olan İlhan Ersözlü şu bilgiyi veriyor:

-MAKTEK’te 30'un üzerinde ülkeden yaklaşık 1.400 firma yer alıyor. İki yılda bir yapıyoruz. İki yıl önceye göre bu yıl yüzde 35'lik bir büyüme gerçekleşecek. Ekonomik konjonktürde küçülmelerin konuşulduğu bir dönemde bu ölçekte büyümek çok kıymetli. En önemli büyüme uluslararası alanda gerçekleşti. 70'in üzerinde ülkeden ziyaretçi ağırlayacağız. Türkiye'deki katılımcı firmalarla iş bağlantıları kurmak ve makine almak üzere siparişler verecekler. Fuarda 135 doğrudan yabancı katılımcı yer alıyor; geçen dönem bu rakam 103'tü. Etkinlik alanlarında robotik sistemlerin canlı deneyimleri ve sektör panelleri olacak. Üretimin kalbi TÜYAP'ta atacak. MAKTEK Avrasya, dünyada, alanındaki ilk 5 fuardan biri oldu.

Murat Akyüz

Fuara tam destek verdiklerini belirten TİAD Başkanı Murat Akyüz’ün değerlendirmesi ise tüm sektörlere çağrı özelliği taşıyor:

-Evet, tüm sektörlere çağrı yapıyoruz. Yeni yatırım yapacak, verimliliğinizi artıracaksanız yani rekabette bir adım öne geçecekseniz mutlaka bu fuarda gözlem yapmalısınız. Bu fuar bizim düğünümüz. Bu yıl fuara savunma sanayinin damga vuracağını düşünüyoruz. Gelen veriler bu doğrultuda. Bu fuarın ve makine sektörünün otomotivdeki başarıda büyük imzası var. Şimdi de savunmayı destekliyoruz. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünya savunma alanında yatırım yapıyor. Bu yatırımın yolu da bu fuardan geçiyor.

Fuarın önemini daha fazla anlatmak gerektiğini ifade eden Murat Akyüz’ün şu sözleri çarpıcı:

-Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder’i çok başarılı buluyorum. Aslında bizim fuar onları da kapsıyor. Ama bizden fazla ses getiriyorlar. Getirsinler tabii. Ama bizim de sesimiz daha fazla duyulmalı. Bu sektöre daha fazla ilgi gösterilmeli.

Zeynep Ünal Öztop

Fuar sohbetimizde son sözü TÜYAP İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop söylüyor:

-Türkiye'nin en büyük ve en köklü fuar organizatörü olarak bu yılın ilk 7 ayında 16 fuarı tamamladık. Yılı 34 fuarla kapatacağız. MAKTEK, diğer tüm sektörlerin merkezine dokunan çatı bir organizasyon. Yabancı firmalar Avrupa kıtasında yakalayamadıkları ziyaretçileri Türkiye'de buluyorlar. Çünkü Türkiye vize ve erişim açısından çevre ülkelerin çok rahat gelebildiği bir merkez. Bu avantaj net katılımcı ve ziyaretçi dağılımına doğrudan yansıyor.

Fuarları tartışırken MAKTEK’i iyi bir örnek olarak almalı ve yakından takip etmeli.

Gıda ve Sağlık Endüstrisi Başkanlığı kurulmalı

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ile sohbet çok verimli geçiyor. Her defasında yeni bilgiler ekleniyor dağarcığımıza. Bu defa da öyle oldu.

23-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek MÜSİAD EXPO için bir araya geldik.

Başkan Yardımcıları Muhammed Selim Başdemir, Fahrettin Oylum ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sefa Çelik de katılmıştı buluşmaya.

Burhan Özdemir

Burhan Özdemir önce MÜSİAD EXPO hakkında bilgi verdi:

-114 ülkeden 50 bini aşkın katılımcıyı ve 70 ülkeden 400’ün üzerinde nitelikli alım heyetini ağırlayacağız. Gıda ve tarım başta olmak üzere stratejik sektörlerden 300’ün üzerinde firmayı dünya pazarlarıyla buluşturacağız.

Sonra söz Orta Vadeli Program’a (OVP) geldi. İlginç bir tespit yaptı:

-Dezenflasyon süreciyle birlikte ekonomik büyümenin, yatırımların ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi gerekiyor. 2029 yılı için tek haneli enflasyon öngörüsü mevcut ekonomik şartlar açısından daha gerçekçi ve temkinli bir yaklaşım. Bu ortamda sadece enflasyonu düşürmek değil, bunu üretim ve büyüme kapasitesini koruyarak gerçekleştirmek önemli.

Yani bir yandan büyüme bir yandan enflasyonla mücadele… Peki bu mümkün mü?

-Evet mümkün…

Diyor ve ekliyor Burhan Özdemir:

-Şu anda atıl kapasite mevcut. Yatırımlar yapılmış ama eksik kapasite çalışılıyor. Bunu harekete geçirip yeni yatırım yapmadan üretimi artırıp büyüme gerçekleşebilir.

Çok çarpıcı bir öneri gibi geldi bize… Bir başka çarpıcı öneri ise çok farklıydı:

-Savunma Sanayi Başkanlığı modeli çok başarılı oldu. Benzerini de gıda ve sağlıkta yapmalıyız. Gıda Endüstrisi ve Sağlık Endüstrisi Başkanlığı kurulmalı.

Burhan Özdemir ile yeni toplantılarda yeni bilgileri aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Kahve etkinliğine ve Bursa’ya davetlisiniz

Önümüzdeki dönemde İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi iki önemli etkinliğe imza atacak. Önce İstanbul’un prestijli mekânlarından Fişekhane’de 40 yıl hatırı ile başlayan kahvenin dev bir ekonomiye nasıl dönüştüğü konuşulacak.

19 Eylül Cumartesi saat 12.00’de başlayacak toplantıda etkinliğin mimarı Rooster Club Başkanı Kemal Kitapçı, kahve kültürünün önemli ismi Murat Kolbaşı, Sertaç Yalçın ve Uğur Asilsoy gibi isimler konuşmacı olacak.

Diğer etkinlik ise Bursa’da 22 Eylül Salı günü yapılacak. Ekonomiye Yön Verenler başlığı saat 10.00’da başlayacak etkinlik Mövenpick Hotel’da gerçekleşecek. Toplantıya Bursa’nın önde gelen iş insanlarının katılması bekleniyor.

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