ABD masaya kapıyı kapattı, Avrupa açtı! Berlin’den Tahran’a çağrı: Nükleer program için hemen görüşelim

ABD ve İsrail, İran’la diplomatik görüşmelere mesafe koyarken Avrupa’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Almanya, Fransa ve İngiltere, Tahran’a nükleer program konusunda acil müzakere çağrısı yaptı.

Almanya, Fransa ve İngiltere, Orta Doğu’daki krizi yatıştırmak amacıyla İran’a acil nükleer görüşme teklifi sundu. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, üç ülkenin birlikte hareket ettiğini ve Tahran yönetimini derhal müzakereye çağırdıklarını duyurdu.

WADEPHUL: TAHRAN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Ortadoğu turu kapsamında açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, geçmişte İran’ın yapıcı bir sürece dahil olma fırsatını değerlendiremediğini söyledi.

Alman ARD televizyonuna konuşan Wadephul, “Bu hala mümkün olabilir. Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte İran’a nükleer program konusunda acil müzakereler öneriyoruz. Umarım bu teklif kabul edilir” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN MESAJI NET: TEHLİKE OLMAYACAĞINI İSPATLAMALI

Wadephul, İran’ın bölge, İsrail ve Avrupa için bir tehdit oluşturmadığını kanıtlamasının, gerilimi düşürmek adına "kilit bir önkoşul" olduğunu vurguladı. Avrupa üçlüsü, Tahran’ı nükleer dosyada masaya dönmeye çağırırken, bölgesel çatışmaları engelleyecek diplomatik kanalların acilen açılması gerektiğini bildirdi.

GERİLİM BÜYÜYOR: FÜZE SALDIRILARI VE KAYIPLAR

Orta Doğu'daki gerginlik büyürken, İsrail’in Bat Yam bölgesinde yedi kişinin füze saldırısı sonrası kayıp olduğu açıklandı. Öte yandan, Husiler İran'la koordineli şekilde Tel Aviv’e füze fırlattıklarını iddia etti. Siyonist ordusu ise saldırıdan haberdar olmadığını belirtti.