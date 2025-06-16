ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını reddeden G7 bildirgesini imzalamadı.

İsrail-İran savaşının gölgesinde G7 Liderler Zirvesi Kanada'da resmen başladı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya ve ABD'den oluşan G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Turmp, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını reddeden bildirgeyi imzalamadı.

G7 bildirisinde, "İsrail'in kendini savunma hakkı var. İran nükleer silah sahibi olmaz" deniliyordu.

Trump'ın imzalamadığı bildiride geçen ifadeler şu şekilde:

▪ "İsrail'in kendini savunma hakkı var"

▪ "İran nükleer silaha sahip olamaz"

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