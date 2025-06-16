Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu yalvarmıştı! Yardım eli Trump'tan geldi: ABD'den İsrail'e büyük kıyak

Netanyahu yalvarmıştı! Yardım eli Trump'tan geldi: ABD'den İsrail'e büyük kıyak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Netanyahu yalvarmıştı! Yardım eli Trump&#039;tan geldi: ABD&#039;den İsrail&#039;e büyük kıyak
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ile İran arasındaki gerilim 4. gününde tırmanırken İsrail basınında yer alan bir haberde, ABD donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisinin Çin’den Orta Doğu’ya doğru yola çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Trump, ülkesinin de savaşa dahil olabileceğini vurgulayarak yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını bildirmişti.

İsrail-İran savaşı hız kesmeden devam ediyor.  İsrail Başbakanı Netanyahu ABD’nin Ortadoğu’daki üslerinde konuşlu bombardıman uçaklarının devreye sokulması için Trump’tan yardım isterken, ABD’den dikkat çeken bir hamle geldi.

''HENÜZ MÜDAHİL OLMADIK, ANCAK BU MÜMKÜN''

Savaşa henüz doğrudan müdahil olmadıklarını vurgulayan ABD Başkanı, İsrail’e ekipman desteği verdiklerini bildirirken, ABD’nin gerçekleştirilen saldırılarda yer almadığını belirtti.

Turmp, ABC kanalına verdiği röportajda ise ise ABD'nin savaşa müdâhil olabileceğini belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." İfadelerini kullandı.

ABD DONANMASINA AİT UÇAK GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Al Arabiya’nın haberine göre, gemi takip sitesi Marine Traffic'in verileri, ABD donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisinin pazartesi sabahı İsrail ile İran arasındaki savaşın tırmandığı Orta Doğu yönünde batıya doğru hareket ettiğini gösterdi.  Singapur ve Malakka Boğazı rotasında ilerleyen uçak gemisinin, USS Carl Vinson ve İngiltere'nin HMS Prince of Wales gemileriyle birlikte konuşlanması bekleniyor.

Yardım çağrısına sessiz kalmışlardı! ABD’den dikkat çeken hamle: Ortadoğu’ya doğru yola çıktı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, “Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum.” ifadesini kullanmış

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Seçil Erzan'ın bu sözleri Fatih Terim ve Arda Turan'ı zora sokacak: Bu paralar nereden geliyor demedi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, kendi cezaevine baskın düzenledi! İran saldırılarına sevinen mahkumlara özel operasyonla işkence yapıldı - DünyaSireni alkışladılar, hücreleri basıldı!İsrailliler kaçacak yer bulamıyor! Tel Aviv’de gizli yeraltı şehri oluştu - Dünyaİsrailliler kaçacak yer bulamıyor!İsrail’in yeni suikast yöntemi deşifre oldu! Akademisyenler cep takibiyle vurulmuş - Dünyaİsrail’in yeni suikast yöntemi deşifre oldu!Esad rejiminin sağ koluydu, Almanya’da ömür boyu hapse mahkum edildi - DünyaEsad'ın beyaz önlüklü işkencecisine müebbet hapis!İsrail İran'da hastaneye bomba yağdırdı! Çok sayıda yaralı var - Dünyaİsrail, İran'daki hastaneyi vurdu! Çok sayıda yaralı varBir casus kamera skandalı daha! Kiracı, öyle bir yerde buldu ki… - DünyaÖyle bir yerde buldular ki... ''En az 3 yıldır''...
Sonraki Haber Yükleniyor...