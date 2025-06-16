Netanyahu yalvarmıştı! Yardım eli Trump'tan geldi: ABD'den İsrail'e büyük kıyak

İsrail ile İran arasındaki gerilim 4. gününde tırmanırken İsrail basınında yer alan bir haberde, ABD donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisinin Çin’den Orta Doğu’ya doğru yola çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Trump, ülkesinin de savaşa dahil olabileceğini vurgulayarak yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını bildirmişti.

İsrail-İran savaşı hız kesmeden devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ABD’nin Ortadoğu’daki üslerinde konuşlu bombardıman uçaklarının devreye sokulması için Trump’tan yardım isterken, ABD’den dikkat çeken bir hamle geldi.

''HENÜZ MÜDAHİL OLMADIK, ANCAK BU MÜMKÜN''

Savaşa henüz doğrudan müdahil olmadıklarını vurgulayan ABD Başkanı, İsrail’e ekipman desteği verdiklerini bildirirken, ABD’nin gerçekleştirilen saldırılarda yer almadığını belirtti.

Turmp, ABC kanalına verdiği röportajda ise ise ABD'nin savaşa müdâhil olabileceğini belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." İfadelerini kullandı.

ABD DONANMASINA AİT UÇAK GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Al Arabiya’nın haberine göre, gemi takip sitesi Marine Traffic'in verileri, ABD donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisinin pazartesi sabahı İsrail ile İran arasındaki savaşın tırmandığı Orta Doğu yönünde batıya doğru hareket ettiğini gösterdi. Singapur ve Malakka Boğazı rotasında ilerleyen uçak gemisinin, USS Carl Vinson ve İngiltere'nin HMS Prince of Wales gemileriyle birlikte konuşlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, “Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum.” ifadesini kullanmış