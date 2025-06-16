İran-İsrail savaşında ana kilit: Fordo! ''İmha edilemezse...

İsrail-İran savaşı 4. gününde hız kesmeden sürüyor. İran topraklarına saldıran İsrail’in ilk hedefi, Fordo nükleer tesisini imha etmek olsa da mühimmatların yetersiz olmasından dolayı başarılı olamadı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu, güneyindeki Fordo nükleer tesisinde ve ülkenin merkezindeki bir tesiste sınırlı hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail ve İran arasındaki savaş karşılıklı olarak tırmanıyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre, İran’dan İsrail’e 370 füze fırlatıldı. İran’da ölü sayısı 224’e yükselirken, İran’ın İsrail’e düzenlediği son saldırıda beş kişinin öldüğü, 92 kişinin yaralandığı bildirildi.

ANA KİLİT: FORDO

İran topraklarına saldırı başlatan İsrail’in savaşta başarılı olup olamayacağı dağın bir kilometre derinliğine inşa edilen Fordo nükleer tesisinin yok edilmesinden geçiyor.

Ancak elinde yeterli miktarda sığınak delici bomba ve ağır bombardıman uçağı bulunmayan İsrail, bu hedefinin henüz yanından bile geçemedi.

İSRAİL BAŞARILI OLAMADI

AFP’nin haberine göre, bölgeye düzenlenen saldırıların ardından İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonrasında Tahran'ın güneyindeki Fordo nükleer tesisinde ve ülkenin merkezindeki bir tesiste sınırlı hasar meydana geldiği bildirildi.

''ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK''

Ajans sözcüsü Behrouz Kamalvandi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Zarar, Fordo'da kentsel hasara yol açmayan alanlarla sınırlıydı. İsfahan'da da depoların yanması nedeniyle birkaç noktaya saldırılar oldu.''

Kamalvandi, zararın kapsamlı olmadığını ve kirlilik açısından endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

''FORDO İMHA EDİLEMEZSE BOŞA YAPILMIŞ OLACAK''

El Arabiya’ya konuşan İsrailli bir yetkili, Fordo’yu imha edemezlerse operasyonun boşa yapılmış olacağını bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD’nin Ortadoğu’daki üslerinde konuşlu bombardıman uçaklarının devreye sokulması için Trump’a adeta yalvarıyor.