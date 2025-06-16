Trump, Hamaney'in suikastını durdurdu! Nedeni ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikast planını öğrendiğinde devreye girdi. Washington, Tel Aviv'e açık bir şekilde "bunu yapmayın" mesajı verdi. Konuyla ilgili konuşan üst düzey bir yetkili, "Başkan karşı çıktı, biz de İsraillilere bunu yapmamalarını söyledik" dedi.

ABD'li üst düzey yetkililer, Başkan Donald Trump'ın, İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast planını reddettiğini açıkladı.

AFP'ye konuşan bir yetkili, "İsraillilerin İran’ın dini liderini vurma planları olduğunu öğrendik. Başkan Trump buna karşı çıktı ve biz de İsraillilere bunu yapmamalarını söyledik." dedi.

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NETANYAHU: BU KONUYA GİRMEYECEĞİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suikast iddiasına ilişkin soruya net cevap vermedi. Fox News’e konuşan Netanyahu, "Bu konuya girmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Ama size şunu söyleyebilirim ki... biz yapmamız gerekeni yapacağız ve bence ABD kendisi için neyin iyi olduğunu biliyor." şeklinde konuştu.

GERİLİM SÜRÜYOR

Kudüs üzerinde patlama sesleri duyulduğu, Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in geçtiğimiz günlerde İran’daki askeri hedefleri vurduğu, İran’ın ise misilleme saldırıları başlattığı belirtilmişti. Netanyahu, İran’ın istihbarat şefi Muhammed Kazemi’nin İsrail tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, ABC News’e yaptığı açıklamada, "Şu anda askeri harekâta dahil değiliz." dedi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabuluculuk yapmasına açık olduklarını ifade etti.