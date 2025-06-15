İran nükleer saldırı mı yapacak? Gizli plan iddiası, 9 bombaya yetecek kadar elinde var

İran'ın nükleer tesislerini ve çok sayıda nükleer bilim adamını katleden İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıların "nükleer bir soykırımı" önlemek için başlatıldığını öne sürdü. Netanyahu İran'ın gizli planına işaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İran'ın ilk nükleer silahını geliştirmesine aylar kaldığı yönünde istihbarata sahip olduklarını iddia ederek, İran'a karşı saldırıların "nükleer bir soykırımı" önlemek için başlatıldığını öne sürdü.

İRAN NÜKLEER SALDIRI İÇİN GİZLİ BİR PLAN YAPIYORDU

Netanyahu, "Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için. Aldığımız ve ABD ile paylaştığımız istihbarat kesinlikle açıktı. Uranyumu silah haline getirmek için gizli bir plan üzerinde çalışıyorlardı, çok hızlı ilerliyorlardı, aylar içinde ve kesinlikle bir yıldan daha kısa bir süre içinde bir test cihazı ve muhtemelen bir ilk cihaz elde edeceklerdi" dedi.

"NÜKLEER HOLOKOST YAŞAMAYACAĞIZ"

Netanyahu, "İkinci bir holokost, bir nükleer holokost yaşamayacağız. Bir önceki yüzyılda zaten bir tane yaşadık. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

9 BOMBAYA YETECEK KADAR URANYUMA SAHİPTİ

İran'ın 9 bombaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu iddia eden Netanyahu, "Tek yapmaları gereken onları silah haline getirmekti. Biz bunu durdurduk" dedi.

"AYAKLANMA KARARI İRAN HALKININ KARARIDIR"

İran'daki hedefleri arasında rejim değişikliği olup olmadığı sorusuna Netanyahu, "Sonuç kesinlikle bu olabilir, çünkü İran rejimi çok zayıf. İran halkının oksijenini emiyorlar. Bu kez harekete geçme, ayaklanma kararı İran halkının kararıdır" dedi.

İSRAİL SALDIRI ÖNCESİ ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılar öncesinde bilgilendirildiğini belirterek, İsrail istihbaratının ABD ile "her türlü bilgiyi" paylaştığını açıkladı.