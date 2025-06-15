Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İran nükleer saldırı mı yapacak? Gizli plan iddiası, 9 bombaya yetecek kadar elinde var

İran nükleer saldırı mı yapacak? Gizli plan iddiası, 9 bombaya yetecek kadar elinde var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İran nükleer saldırı mı yapacak? Gizli plan iddiası, 9 bombaya yetecek kadar elinde var
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran'ın nükleer tesislerini ve çok sayıda nükleer bilim adamını katleden İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıların "nükleer bir soykırımı" önlemek için başlatıldığını öne sürdü. Netanyahu İran'ın gizli planına işaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İran'ın ilk nükleer silahını geliştirmesine aylar kaldığı yönünde istihbarata sahip olduklarını iddia ederek, İran'a karşı saldırıların "nükleer bir soykırımı" önlemek için başlatıldığını öne sürdü.

İRAN NÜKLEER SALDIRI İÇİN GİZLİ BİR PLAN YAPIYORDU

Netanyahu, "Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için. Aldığımız ve ABD ile paylaştığımız istihbarat kesinlikle açıktı. Uranyumu silah haline getirmek için gizli bir plan üzerinde çalışıyorlardı, çok hızlı ilerliyorlardı, aylar içinde ve kesinlikle bir yıldan daha kısa bir süre içinde bir test cihazı ve muhtemelen bir ilk cihaz elde edeceklerdi" dedi.

"NÜKLEER HOLOKOST YAŞAMAYACAĞIZ"

Netanyahu, "İkinci bir holokost, bir nükleer holokost yaşamayacağız. Bir önceki yüzyılda zaten bir tane yaşadık. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

9 BOMBAYA YETECEK KADAR URANYUMA SAHİPTİ

İran'ın 9 bombaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu iddia eden Netanyahu, "Tek yapmaları gereken onları silah haline getirmekti. Biz bunu durdurduk" dedi.

"AYAKLANMA KARARI İRAN HALKININ KARARIDIR"

İran'daki hedefleri arasında rejim değişikliği olup olmadığı sorusuna Netanyahu, "Sonuç kesinlikle bu olabilir, çünkü İran rejimi çok zayıf. İran halkının oksijenini emiyorlar. Bu kez harekete geçme, ayaklanma kararı İran halkının kararıdır" dedi.

İSRAİL SALDIRI ÖNCESİ ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılar öncesinde bilgilendirildiğini belirterek, İsrail istihbaratının ABD ile "her türlü bilgiyi" paylaştığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'den Inter'e! Rapetti ve Orlandoni, Chivu'nun ekibinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'ın bombardımanı altındaki İsrail'den geri vites! 3 Madleen aktivisti serbest kalacak - Dünya3 Madleen aktivisti daha serbest kalacakİran destekli güçlerinin sızma ihtimali panikletti! İsrail Gazze'deki güçlerini kuzeye kaydırıyor - Dünyaİsrail Gazze'deki güçlerini azaltıyorİran'ın istihbarat şefi Muhammed Kazemi öldürüldü! Netanyahu duyurdu - Dünyaİran'ın istihbarat şefi Muhammed Kazemi öldürüldüCANLI | İsrail yeni saldırı başlattı, İran füzeleri ateşledi! Tahran ve Hayfa sokakları yanıyor - Dünyaİsrail, İran Dışişleri Bakanlığı'nı vurduABD, Orta Doğu'daki savaşa katılacak mı? Trump kapıyı araladı - DünyaABD, Orta Doğu'daki savaşa katılacak mı?36 ülkeye daha vize yasağı sinyali! Yeni liste sızdı - Dünya36 ülkeye daha vize yasağı sinyali! Yeni liste sızdı
Sonraki Haber Yükleniyor...