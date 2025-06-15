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İran'ın bombardımanı altındaki İsrail'den geri vites! 3 Madleen aktivisti serbest kalacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran&#039;ın bombardımanı altındaki İsrail&#039;den geri vites! 3 Madleen aktivisti serbest kalacak
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'ın balistik füzelerle vurduğu İsrail, uluslararası sularda gerçekleştirdiği baskınla yakaladığı Madleen aktivistlerinin tümünü serbest bırakacak. Daha önce 9 aktivist serbest bırakılırken, geriye kalan 3 aktivistin de yarın ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

İsrail, aralarında Türk aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar'ın da bulunduğu 12 Madleen aktivistini uluslararası sularda yaptığı baskınla gözaltına almıştı. Türk aktivistler dahil 9 aktivistin serbest bırakılmasının ardından geriye kalan 3 aktivistin de özgürlüğüne kavuşacağı öğrenildi.

İsrail'in İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle hala gözaltında tutulan "Madleen" gemisindeki 3 insan hakları aktivistinin yarın Ürdün üzerinden sınır dışı edileceği duyuruldu.

3 AKTİVİST KARAYOLUYLA SERBEST KALACAK

"Madleen" gemisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın sabah kara yoluyla Ürdün'e gidecekleri bildirildi.

Hollanda ve Fransa’nın İsrail’deki büyükelçilik yetkililerinin 3 aktivistin Ürdün’e geçişini kolaylaştırmak için sınır kapısında hazır bulunacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı, 5 aktivist ise iki gün sonra sınır dışı edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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