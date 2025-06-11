Siyonist ordudan Madleen aktivisti AP milletvekiline skandal tehdit! “Kafanı vururuz"

İsrail tarafından önce uluslararası sularda kaçırılan, ardından sınır dışı edilen Al Jazeera muhabiri Omar Faiad, Rima Hassan’ın belge imzalamayı reddetmesi üzerine bir İsrail subayı tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Madleen gemisinde yer alan ve uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından alıkonulan aktivistler, yaşadıkları baskı ve tehditleri anlatmaya başladı.

İsrail tarafından serbest bırakılan Madleen aktivisti ve Al Jazeera muhabiri Omar Faiad, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan’ın, "İsrail’e yasadışı giriş yaptığını kabul eden" belgeleri imzalamayı reddetmesi üzerine bir İsrail subayı tarafından açıkça tehdit edildiğini aktardı.

Faiad’ın ifadesine göre, subay Hassan’a şu sözlerle baskı yaptı:

“İmzalamazsan kafanı duvara vururum. Bu işi kendi yöntemlerimizle halledeceğiz.”

Benzer şekilde, aktivistlerin büyük kısmı, İsrail ordusunun uyguladığı uykusuz bırakma, psikolojik baskı, ve doğrudan sözlü tehditlere maruz kaldıklarını belirtti.

İlgili Haber Madleen gemisindeki Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu!

"AKTİVİSTLERİN İSİMLERİNİ BAĞIRARAK UYKUSUZ BIRAKTILAR"

İfade sırasında aktarılan bir diğer detay ise, aktivist Greta Thunberg'in askerler tarafından adının sürekli bağırılarak uyumasına izin verilmediği yönünde oldu.

KAĞIT İMZALAMAYANLARA TEHDİT

Aktivistlerin büyük çoğunluğu, "İsrail topraklarına yasadışı giriş yaptıklarını" kabul eden bir belgeyi imzalamayı reddetti. Rima Hassan gibi bazı isimlerin de aralarında bulunduğu aktivistler, bu belgeleri imzalamadıkları için fiziksel şiddet tehdidiyle karşı karşıya kaldı.