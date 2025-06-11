İsrail'den geri vites! Madleen aktivistleri ülkelerine dönüyor

İsrail’in uluslararası sularda zorla müdahale ettiği Madleen Özgürlük Filosu’nda zorla alıkonulan sekiz uluslararası gönüllü, günler süren hukuki sürecin ardından serbest bırakıldı. Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan Av. Hüseyin Dişli, aktivistlerin dönüş tarihini açıkladı.

DIŞ HABERLER—Türk vatandaşı Şuayb Ordu, 12 Haziran’da Berlin'e gitmek üzere saat 14.15'te yola çıkacak. Fransa vatandaşı Rima Hassan ise aynı gün Paris’e, yine 12 Haziran’da saat 16.30’da dönecek. Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın da Suayb Ordu ile aynı uçuşta Almanya’ya dönmesi planlanıyor.

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