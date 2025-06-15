İran saldırılarının ardından Netanyahu'dan yeni açıklama: Çok yakında...

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

Dün ise İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Dün geceki çatışmaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da ilk açıklama geldi.

Netanyahu'nun X hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"İran, kadınların, çocukların ve masum sivillerin katledilmesinin bedelini çok ağır ödeyecek ve bu bedel çok yakında ödenecek.

Kurtarma ekipleri ve Home Front Command ile birlikte olay yerindeyim. İsrail halkı adına ailelere bir kucak dolusu sevgi gönderiyoruz ve bir kez daha her vatandaşa şunu söylüyoruz: talimatlara uyun - hayat kurtarır.

Varoluşsal bir savaşın içindeyiz, yıkım planlayan zalim bir düşmanla karşı karşıyayız.

Askerlerimiz ve pilotlarımız cesurca hareket ediyor – İran semalarında. Bu bir kurtuluş savaşı. Onları tek bir darbeyle vuracağız – ve kazanacağız."