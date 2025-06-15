Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İran saldırılarının ardından Netanyahu'dan yeni açıklama: Çok yakında...

İran saldırılarının ardından Netanyahu'dan yeni açıklama: Çok yakında...

Editör:
- Güncelleme:
İran saldırılarının ardından Netanyahu&#039;dan yeni açıklama: Çok yakında...
Dünya Haberleri

İsrail-İran çatışmaları dün şiddetlenerek devam etti. İsrail mevzilerine 80'den fazla füze fırlatan İran, büyük tahribatlar verdi. Dünkü saldırılarda İsrail'de en az 13 kişinin öldüğü açıklanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan da ilk açıklama geldi.

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

Dün ise İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Dün geceki çatışmaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da ilk açıklama geldi.

İran saldırılarının ardından Netanyahu'dan yeni açıklama: Çok yakında.. - 1. Resim

"BU BİR KURTULUŞ SAVAŞI, İRAN'I TEK BİR DARBEYLE VURACAĞIZ"

Netanyahu'nun X hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"İran, kadınların, çocukların ve masum sivillerin katledilmesinin bedelini çok ağır ödeyecek ve bu bedel çok yakında ödenecek.

Kurtarma ekipleri ve Home Front Command ile birlikte olay yerindeyim. İsrail halkı adına ailelere bir kucak dolusu sevgi gönderiyoruz ve bir kez daha her vatandaşa şunu söylüyoruz: talimatlara uyun - hayat kurtarır.

Varoluşsal bir savaşın içindeyiz, yıkım planlayan zalim bir düşmanla karşı karşıyayız.

Askerlerimiz ve pilotlarımız cesurca hareket ediyor – İran semalarında. Bu bir kurtuluş savaşı. Onları tek bir darbeyle vuracağız – ve kazanacağız."

İran saldırılarının ardından Netanyahu'dan yeni açıklama: Çok yakında.. - 2. Resim

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaktan kavrulacağız...İstanbul'daki işini köye taşıdı, hepsini yurt dışına sattı! Hedefi bu sene '1 milyon'u görmek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savaşın gölgesinde Ankara’dan Bağdat’a sürpriz çıkartma! - DünyaAnkara’dan Bağdat’a sürpriz çıkartmaİsrail istihbaratında deprem! İran'la savaşın ortasında Şin Bet’in Başkanı Ronen Bar istifa etti - Dünyaİsrail istihbaratında deprem! Netanyahu kahrolduSavaş korkusuyla hava sahaları kapanırken o tek başına uçtu! - DünyaSavaş korkusuyla hava sahaları kapanırken o tek başına uçtu!İran'ın radar beyni vuruldu! Komuta üssü yok oldu - Dünyaİran'ın radar beyni vuruldu!İran'dan İsrail halkına uyarı: "Nükleer ve petrol tesislerinden uzak durun" Görsel detayı dikkat çekti - Dünyaİran'dan İsrail halkına uyarı!İngiltere Güney Kıbrıs’ta sıkıştı! Rusya suçladı, İran süre verdi - Dünyaİngiltere Güney Kıbrıs’ta sıkıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...