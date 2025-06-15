"Yunanistan'a kaçtı" iddiaları gündem olmuştu! Netanyahu orada ortaya çıktı

İran ve İsrail arasındaki gerginlik giderek artarken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi uçağı Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüntülendi. Uçakta Netanyahu'nun da olduğu öne sürüldü.

İddialar dünya gündeminde konuşulurken, Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'de olduğunu kanıtladı. Netanyahu, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında bir apartmanın hasar aldığı Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde incelemelerde bulundu.

Enkaz bölgelerini inceleyen Netanyahu paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"İran, kadınların, çocukların ve masum sivillerin katledilmesinin bedelini çok ağır ödeyecek ve bu bedel çok yakında ödenecek.

Kurtarma ekipleri ve Home Front Command ile birlikte olay yerindeyim. İsrail halkı adına ailelere kucak dolusu sevgi gönderiyoruz ve bir kez daha her vatandaşa şunu söylüyoruz: Hayat kurtaran talimatlara uyun.

Varoluşsal bir savaşın içindeyiz, yıkım planlayan zalim bir düşmanla karşı karşıyayız.

Askerlerimiz ve pilotlarımız İran semalarında cesurca hareket ediyor. Bu bir kurtuluş savaşı. Onları tek bir darbeyle vuracağız ve kazanacağız."