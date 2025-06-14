Kaçış rotası netleşti! Atina itiraf etti! "Başkanlık jeti bizde"

Ortadoğu'daki büyük kriz sürerken, gündeme bomba gibi düşen iddia Yunanistan tarafından doğrulandı. Atina, başkanlık jetinin hava sahalarına giriş yaptığını resmen itiraf etti. Tel Aviv Havalimanı’nın ani şekilde kapatılmasının hemen ardından, liderlik düzeyinde kullanılan özel jetin sessizce havalanıp Atina FIR’a (uçuş bilgi bölgesi) yöneldiği ortaya çıktı.

İran’ın misilleme saldırıları sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kullandığı başkanlık jetinin Tel Aviv’den apar topar havalandığı ve Atina hava sahasına giriş yaptığı öne sürüldü. Havacılık kaynakları, jetin Atina FIR’a girdiğini doğruladı.

TEL AVİV HAVALİMANI KAPATILDI, BAŞKANLIK UÇAĞI KAYIPLARA KARIŞTI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un da resmi seyahatlerde kullandığı "Wing of Zion" adlı devlet uçağı, İran’ın saldırısından hemen önce Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'ndan havalandı. Aynı dakikalarda havaalanı tüm ticari uçuşlara kapatıldı.

ATİNA'DAN ÜST DÜZEY DOĞRULAMA

Yunan medyası ve üst düzey bir hükümet yetkilisi, İsrail’in Atina Büyükelçisi Noam Katz’ın, Tel Aviv’den özel bir uçakla getirildiğini ve uçakta başka yolcu olmadığını açıkladı. Ancak sosyal medyada uçağın asıl yolcusunun Netanyahu olabileceği yönünde yoğun spekülasyonlar dolaşıyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK, GİZEM BÜYÜYOR

İsrail hükümeti iddialara dair henüz resmi bir açıklama yapmazken, uçağın ani kalkışı ve yönüyle ilgili bilgi paylaşılmaması şüpheleri artırdı. 2024 yılında da benzer bir tehdit durumunda aynı uçak, Nevatim Hava Üssü’ne çekilmişti.

HAVA SAHASI KİLİTLENDİ, FIR DEVREDE

Ben-Gurion Havalimanı hâlâ tüm uçuşlara kapalı. İsrail’in İran’a yönelik operasyonları nedeniyle hem gelen hem de giden seferler askıya alındı. Uçağın Atina FIR bölgesinde izlenmesi, resmi hava trafiğinden çıkarıldığı anlamına geliyor.