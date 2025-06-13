İran saldırısı sonrası bomba iddia! Netanyahu'nun uçağı Atina'ya kaçırıldı

İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’nun uçağının ülkeden kaçırıldığı iddia edildi.

İsrail’in İran saldırısının yankıları sürerken İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’nun uçağının ülkeden kaçırıldığı iddia edildi.

NETANYAHU’NUN UÇAĞININ ATİNA’YA KAÇIRILDIĞI İDDİASI

İsrail basını, Netanyahu’nın uçağının İsrail Hava Kuvvetleri Sözcüsü Effie Defrin’in İran saldırısını açıklamasından önce başkent Tel Aviv’deki Ben-Gurion Havalimanı’ndan kalkış yaptığını duyurdu. İsrail basını, Netanyahu’nun yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un da resmi ziyaretlerde kullandığı uçağı İran’ın misilleme saldırılarından kurtulmak üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya indiğini bildirdi.

Uçak, 2024 yılında İran’ın gerçekleştirdiği saldırılar sırasında da korumak amacıyla Nevatim Hava Üssü’ne götürülmüştü.