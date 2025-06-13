İsrail İran’ı vurdu, havada kaos yaşandı! İstanbul Havalimanı’na acil iniş

İsrail ordusunun İran topraklarında gece yarısı hava saldırısı başlatması üzerine birçok ülke hava sahasını kapattı. Bazı uçakların kalkış noktalarına döndüğü, bazılarının ise İstanbul’a acil iniş yaptığı kaydedildi.

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırının ardından İran, Irak ve Ürdün hava sahalarını kapattığını bildirdi. Bununla birlikteİsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion havalimanı faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu.

KALKIŞ NOKTALARINA GERİ DÖNDÜLER

Avrupa ve Kuzey Amerika uçuşlarında İran hava sahasını kullanan Air India, bazı uçuşların rotasını değiştirdiğini bazı uçuşların da kalkış noktalarına geri döndüğünü açıkladı.

ORTA ASYA ÜLKELERİ VE SUUDİ ARABİSTAN’A YÖNLENDİRİLDİ

Saldırı esnasında İran hava sahasında bulunan Emirates, Lufthansa ve Air India'nın uçakları, saldırının ardından Orta Asya ülkeleri ve Suudi Arabistan hava sahalarına yönlendirildi. Azerbaycan Hava Yollarının Tahran ve Tel Aviv uçuşları da iptal edildi.

İSTANBUL’A ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dubai istikametindeki bazı uçuşlar rota değiştirirken, Manchester'dan Dubai'ye giden bir Emirates seferinin İstanbul havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi.