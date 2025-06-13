İran, İsrail saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu: İzni olmadan gerçekleşemez

İsrail, gece yarısı İran'a hava saldırısı başlattı. İran, saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini, dolayısıyla saldırının tehlikeli etkileri ve sonuçlarından ABD'nin de sorumlu olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından ABD de sorumlu tutuldu. Açıklamada, İsrail'in İran’ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ederek, Tahran'daki yerleşim alanları ve ülkenin bazı şehirleri de dahil olmak üzere saldırdığı kaydedildi.

"İRAN HALKINI TÜM GÜCÜYLE SAVUNMAKTAN ÇEKİNMEYECEK"

Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili maddeleri gereği İran’ın bu saldırıya karşılık verme hakkının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, İran halkını tüm gücüyle ve kendi belirlediği şekilde savunmaktan çekinmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

"ABD'NİN KOORDİNASYONU OLMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ"

İsrail’in saldırılarından destekçilerinin de sorumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, "Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırgan eylemleri ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemez. Buna göre, bu rejimin başlıca destekçisi olan ABD hükümeti de Siyonist rejimin macerasının tehlikeli etkilerinden ve sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"BU SALDIRGANLIK DERHAL KINANMALI"

İran Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'nin BM Şartı'na uygun olarak bu konuda derhal harekete geçmesini istedi. BM’nin tüm üye devletleri, özellikle bölgesel ve İslam ülkeleri, Bağlantısızlar Hareketi üyeleri ve uluslararası barış ve güvenlikle ilgilenen tüm devletlerin bu saldırganlığı derhal kınamaları talep edildi.