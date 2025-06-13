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İsrail İran'a saldırdı, AK Parti'den sert tepki geldi! "Barbarcadır, hiçbir gerekçesi olamaz..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail, İran, Saldırı, AK Parti, Ömer Çelik, Orta Doğu, Siyasi, Diplomasi, Güvenlik, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti'den İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına kınama geldi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.

İsrail gece yarısı İran'a saldırı başlattı. Stratejik noktalara füze yağarken Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve nükleer bilimciler gibi bazı isimler hedef alındı. Saldırı sonrası Orta Doğu ateş çemberine dönerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. 

İsrail İran'a saldırdı, AK Parti'den sert tepki geldi! Barbarcadır, hiç bir gerekçesi olamaz... - 1. Resim

"İSRAİL BARBAR SALDIRILARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ"

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

İsrail İran'a saldırdı, AK Parti'den sert tepki geldi! Barbarcadır, hiç bir gerekçesi olamaz... - 2. Resim

İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir.

Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslarası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi.

İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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