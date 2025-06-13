İsrail, İran'a saldırılarını büyüttü! Yeni hedef Kirmanşah oldu

İsrail, İran'a hava saldırısı başlattı. Tahran'da gece boyu füze yağdı, birçok ev yıkıldı. İran devlet televizyonu Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü. Operasyon devam ederken yeni hedefin Kirmanşah şehri olduğu duyuruldu.

İsrail'den gelen açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için ve rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına cevap vermek amacıyla hava saldırısı başlatıldığı yer aldı. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı aktarıldı. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami de hayatını kaybetti.

KİRMANŞAH ŞEHRİ DE HEDEF OLDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu. Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kirmanşah'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.