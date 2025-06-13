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Hamaney'den açıklama geldi hepsi doğrulandı! 'Cezası ağır olacak' mesajı verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hamaney&#039;den açıklama geldi hepsi doğrulandı! &#039;Cezası ağır olacak&#039; mesajı verildi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler." dedi.

Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

CEZASI AĞIR OLACAK!

Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

"İRAN'I BEKLESİNLER"

Bir açıklama da İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi'den geldi. Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler." dedi.

İRAN HAVA SAHASI KAPATILDI

Öte yandan Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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