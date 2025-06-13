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İran'ın nükleer çalışmalarının başındaydılar! Nükleer bilimciler Tehrançi ile Abbasi öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran&#039;ın nükleer çalışmalarının başındaydılar! Nükleer bilimciler Tehrançi ile Abbasi öldürüldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, İran'a düzenlediği hava saldırısında nükleer alanda çalışan bilim insanları başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismi hedef aldı. Saldırılarda nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi öldü.

İsrail'in İran'a saldırısında nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti.

İran'ın nükleer çalışmalarının başındaydılar! Nükleer bilimciler Tehrançi ile Abbasi öldürüldü - 1. Resim

NÜKLEER BİLİM İNSANLARI TEHRANÇİ İLE ABBASİ ÖLDÜ

Saldırıda nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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