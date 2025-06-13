İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları komutanı öldü! İsrail'den açıklama geldi, listede nükleer bilimciler de var...

Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Haziran 2025 04:36 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 05:08 - Güncelleme:

İsrail basınına konuşan kaynaklar, İran’a saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve nükleer bilimciler gibi bazı isimlerin hedef alındığını iddia etti

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcilerin hedef aldığı iddia edildi. İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı. İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü. HÜSEYİN SELAMİ'YE SUİKAST! Öte yandan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'ye suikast düzenlendiğine dair iddiaları doğruladı. İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ İran devlet televizyonu, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun eski başkanı Fereydun Abbasi'nin suikasta uğradığına dair doğrulanmamış iddiaları duyurdu.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş