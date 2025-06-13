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İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları komutanı öldü! İsrail'den açıklama geldi, listede nükleer bilimciler de var...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları komutanı öldü! İsrail&#039;den açıklama geldi, listede nükleer bilimciler de var...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail basınına konuşan kaynaklar, İran’a saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve nükleer bilimciler gibi bazı isimlerin hedef alındığını iddia etti

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcilerin hedef aldığı iddia edildi. 

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ 

İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.

İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları komutanı öldü! İsrail'den açıklama geldi, listede nükleer bilimciler de var... - 1. Resim

HÜSEYİN SELAMİ'YE SUİKAST!

Öte yandan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'ye suikast düzenlendiğine dair iddiaları doğruladı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran devlet televizyonu, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun eski başkanı Fereydun Abbasi'nin suikasta uğradığına dair doğrulanmamış iddiaları duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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