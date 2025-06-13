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Haberler > Dünya > İran'daki saldırılarda petrol tesisleri zarar gördü mü? Dünya diken üstündeydi, beklenen açıklama geldi

İran'daki saldırılarda petrol tesisleri zarar gördü mü? Dünya diken üstündeydi, beklenen açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran&#039;daki saldırılarda petrol tesisleri zarar gördü mü? Dünya diken üstündeydi, beklenen açıklama geldi
İran, İsrail, Saldırı, Rafineri, Enerji, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, İsrail'in saldırılarında ülkenin petrol tesislerinin zarar görmediğini duyurdu.

İsrail, gece yarısı İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenledi, nükleer tesisler ve askeri noktaların hedef aldığı bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanlar ve bilim adamları hayatını kaybetti. 

PETROL TESİSLERİ ZARAR GÖRDÜ MÜ?

Dünyanın yakından takip ettiği olayda merak edilen konulardan biri ise petrol tesislerinin zarar görüp görmediği oldu. Konu ile ilgili İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi'nden açıklama geldi. 

İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "İsrail'in bugünkü saldırılarında ülkemizin rafineri tesisleri ve petrol depoları herhangi bir zarar görmemiştir." ifadelerine yer verildi.

YAKIT DAĞITIMI KESİNTİSİZ OLARAK SÜRÜYOR

Petrol tesislerinin faaliyetleri ve ülke genelindeki yakıt dağıtımının kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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