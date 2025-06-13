İsrail İran'a füze yağdırdı, petrol fiyatları fırladı! İki ay sonra zirve yaptı

İsrail'de olağanüstü hal ilan ilan edildi, ordudan yapılan açıklamada İran'a karşı saldırıya geçildiği bildirildi. Akabinde İran'daki stratejik noktalar füzelerle hedef alındı, bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları fırladı. Ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık %8 artarak varil başına 73 doların üzerine çıkarak 2 ayın zirvesini gördü.

İsrail gece yarısı İran'a saldırdı, ortalık karıştı. İran devlet televizyonu Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları %8 artarak varil başına 73 doların üzerine çıktı.

RİSK BÜYÜK, TEDBİRLER ALINDI!

Saldırılar olası arz kesintileri konusundaki endişeleri körükledi. İsrail, İran'ın yakında sivil bölgeler de dahil olmak üzere İsrail hedeflerine misilleme yapabileceğini öne süren raporlarla olağan üstü hal ilan etti. Daha geniş bir Orta Doğu çatışması olasılığı, küresel petrol akışının yaklaşık %20'si için hayati bir rota olan Hürmüz Boğazı'nı kesintiye uğratma tehdidinde bulunuyor.

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Jeopolitik risklere ek olarak, ABD, nükleer görüşmeler başarısız olursa İran'ın ABD üslerini hedef almakla tehdit etmesinin ardından bölgeden personelinin kısmi tahliyesini hazırlıyor. Fiyatları daha da destekleyen EIA verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden daha fazla düştüğünü ve güçlü bir talebe işaret ettiğini, ABD'deki zayıf enflasyonun ise Eylül ayına kadar Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ve potansiyel olarak ekonomik büyümeyi ve petrol tüketimini artırdığını gösterdi. Hafta boyunca petrol, Şubat 2022'nin sonundan bu yana en iyi performansını gösterme yolunda.

AKARYAKIT FİYATLARI YÜKSELECEK

Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişin, iç piyasada da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor. İç, Doğu ve Güneydoğu illerinin çoğunda benzinin litre fiyatının 50 TL’yi geçmesi öngörülüyor.