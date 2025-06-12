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Haberler > Ekonomi > Akaryakıta büyük zam geliyor! İşte benzinin litresinin 50 lirayı aşacağı şehirler

Akaryakıta büyük zam geliyor! İşte benzinin litresinin 50 lirayı aşacağı şehirler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akaryakıta büyük zam geliyor! İşte benzinin litresinin 50 lirayı aşacağı şehirler
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına büyük bir zam geliyor. Zammın ardından benzinin litre fiyatı bazı şehirlerde 50 lirayı aşacak. İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri için kötü bir haber geldi. Akaryakıta büyük bir zam geliyor. 

BENZİNE 1 LİRA 46 KURUŞ ZAM 

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu gece itibarıyla 1 lira 46 kuruş zam gelecek. Zammın ardından bazı şehirlerde benzinin litre fiyatı 50 lirayı aşacak.

Akaryakıta büyük zam geliyor! İşte benzinin litresinin 50 lirayı aşacağı şehirler - 1. Resim

Benzinin litresinin 50 lirayı aşacağı şehirler şöyle: 

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Şırnak, Sivas, Tunceli, Van.

12 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

BENZİN FİYATLARI 

İstanbul Avrupa: 46,92

İstanbul Anadolu: 46,77

Ankara: 47,61

İzmir: 47,94

Akaryakıta büyük zam geliyor! İşte benzinin litresinin 50 lirayı aşacağı şehirler - 2. Resim

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa: 46,23

İstanbul Anadolu: 46,11

Ankara: 47,10

İzmir: 47,43

OTOGAZ FİYATLARI 

İstanbul Avrupa: 25,09

İstanbul Anadolu: 24,49

Ankara: 24,99

İzmir: 24,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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