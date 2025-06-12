Gözler hükümetin zam teklifinde! TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama geldi

600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerinde kritik bir eşiğe gelindi. Hükümet temsilcisi TÜHİS'in ilk teklifini yarın masaya getireceği açıklanırken, TÜRK-İŞ'ten de ilk açıklama geldi.

600 bin kamu işçisinin zam görüşmeleri için devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta TÜHİS'in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Müzakerelerini sürdüren taraflar yarın 14.00'te bir kez daha bir araya gelecek.

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HÜKÜMET İLK TEKLİFİNİ SUNACAK

Bu zamana kadarki görüşmelerde hükümet masaya hiç rakamla gelmemişti. Yarınki toplantıda hükümet temsilcisi TÜHİS, ilk teklifini masaya sunacak.

TÜRK-İŞ'TEN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Kamu Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Toplantı esnasında Sayın Bakanımız TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı aradı. TÜRK-İŞ Genel Başkanımıza yarın saat 14.00’te teklif vereceklerini söylediler TÜHİS’te. Dolayısıyla yarın teklif vereceklerinin söylediklerinden dolayı biz toplantımızı yine devam ettireceğiz ama sizlere burada bilgi verelim diye sizlerle bir araya geldik" ifadelerine yer verdi.

"TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Ağar, henüz teklifin ne olduğunu bilmedikleri için değerlendirme yapmadıklarını da sözlerine ekleyerek, "Teklif verdikten sonra o teklife bakacağız. Bize verilen teklifimizin karşılığında verilen teklife ne vermişler? Onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. Teklifin, ilk teklif olduğundan dolayı nasıl verileceğini de bilmiyoruz. Şimdi teklif verilmeden, teklifi bilmeden bir şey konuşmanın da insanları yanıltacağını düşünüyorum. Teklif verildikten sonra tekrar sizlerle bir araya geliriz" açıklamasında bulundu.