Memur ve emekli zammı için masada 3 farklı rakam var! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam

Memur ve emekli zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlar enflasyon rakamlarını beklerken, ekonomistler TÜFE'nin haziranda yüzde 1-2 arasında gelmesini öngörüyor. İşte memur ve emekli zammı için masadaki 3 farklı rakam....

Türkiye Gazetesi/Mesut ŞAHİN- Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlar, TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyonunu bekliyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,09

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında artış gösterdi. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 oldu.

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı garantiledi. Haziran enflasyonun açıklanmasıyla milyonların zammı belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Memur ve emekli zammı için masada 3 farklı rakam bulunuyor. Ekonomistlere göre haziran enflasyonunun yüzde 1-2 arasında gelmesi bekleniyor. Bu orana göre hesaplandığında memur ve emekli zammı için şu rakamlar öne çıkıyor:

İlgili Haber Gram ve çeyrek altın ne kadar? 12 Haziran 2025 altın fiyatları

Haziran enflasyonu yüzde 1 gelirse;

Memur zammı: Yüzde 15,14

Emekli zammı: Yüzde 16,24

Haziran enflasyonu yüzde 1,5 gelirse;

Memur zammı: Yüzde 15,72

Emekli zammı: Yüzde 16,82

Haziran enflasyonu yüzde 2 gelirse;

Memur zammı: Yüzde 16,29

Emekli zammı: Yüzde 17,4