Memur ve emekli zammı için masada 3 farklı rakam var! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam
Memur ve emekli zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlar enflasyon rakamlarını beklerken, ekonomistler TÜFE'nin haziranda yüzde 1-2 arasında gelmesini öngörüyor. İşte memur ve emekli zammı için masadaki 3 farklı rakam....
Türkiye Gazetesi/Mesut ŞAHİN- Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlar, TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyonunu bekliyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,09
Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında artış gösterdi. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 oldu.
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı garantiledi. Haziran enflasyonun açıklanmasıyla milyonların zammı belli olacak.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO
Memur ve emekli zammı için masada 3 farklı rakam bulunuyor. Ekonomistlere göre haziran enflasyonunun yüzde 1-2 arasında gelmesi bekleniyor. Bu orana göre hesaplandığında memur ve emekli zammı için şu rakamlar öne çıkıyor:
Haziran enflasyonu yüzde 1 gelirse;
Memur zammı: Yüzde 15,14
Emekli zammı: Yüzde 16,24
Haziran enflasyonu yüzde 1,5 gelirse;
Memur zammı: Yüzde 15,72
Emekli zammı: Yüzde 16,82
Haziran enflasyonu yüzde 2 gelirse;
Memur zammı: Yüzde 16,29
Emekli zammı: Yüzde 17,4