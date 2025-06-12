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Gram ve çeyrek altın ne kadar? 12 Haziran 2025 altın fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gram ve çeyrek altın ne kadar? 12 Haziran 2025 altın fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya gündemi, jeopolitik gerilimler ve küresel ticaret hamleleri altın fiyatlarını etkiliyor. 12 Haziran 2025'te altın fiyatları yeniden yükselişe geçerken gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Altın piyasaları, 12 Haziran 2025’te haraketli bir gün yaşıyor. Külçe altın ons başına 3.372 dolara ulaştı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları düğün sezonunda yakından takip ediliyor. 

12 HAZİRAN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, 12 Haziran 2025 itibarıyla alışta 4.250,07 TL, satışta 4.250,53 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altın, düşük işçilik maliyeti nedeniyle yatırım amaçlı tercih edilirken analistler 4.500 TL seviyesinin yıl sonuna kadar test edilebileceğini öngörüyor.

Gram ve çeyrek altın ne kadar? 12 Haziran 2025 altın fiyatları - 1. Resim

12 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

12 Haziran 2025 sabahı çeyrek altın, alış fiyatıyla 6.954,00 TL, satış fiyatıyla 7.011,00 TL seviyesinde işlem görüyor. 

Düğün sezonunun etkisiyle çeyrek altın, hediyelik olarak tercih edilmeye devam ediyor. 

Gram ve çeyrek altın ne kadar? 12 Haziran 2025 altın fiyatları - 2. Resim

12 HAZİRAN 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: Alış 4.250,07 TL – Satış 4.250,53 TL TL

Ons Altın: Alış 3.370,95 dolar – Satış 3.371,33 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.954,00 TL TL – Satış 7.011,00 TL 

Yarım Altın: Alış 13.907,00 TL – Satış 14.021,00 TL

Tam Altın: Alış 27.038,03 TL – Satış 27.564,87 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.732,00 TL – Satış 27.916,00 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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