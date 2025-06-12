Çeyrek altın kritik seviyeyi aştı! Jeopolitik tansiyon yükseldi 

Altın fiyatlarında son dakika! Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler, zayıf dolar ve FED’den faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarında da dikkat çeken yükselişe sebep oluyor. Ons altın 3.370 dolara çıkarken, 12 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.250 TL’ye yöneldi. Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 4.300 TL’yi bulurken, çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.010 TL’den satıldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda “jeopolitik risklerde artışa işaret eden” ve “daha zayıf dolar fiyatlamasını destekleyen” haber ve veri akışları, altın fiyatlarının yükselişine sebep oluyor. Dünkü işlemlerde yaklaşık %1 yükselen ons altın 3.355 dolardan kapanış yaptı. Bugün de onsta artış devam ediyor. Sabah saatlerinde fiyatlar %0,45 primle 3.370 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin gerileyerek yeniden 98,00 seviyesine yaklaşması, ons altına destek oluyor.

12 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI

İçeride de spot piyasada 12 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.250 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta 4.177 TL’den kapanış yapan gram fiyatı, bu hafta %1,75 prim yaptı. Fiyatlar, 4.305 TL zirvesine de yaklaştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı bugün 4.300 TL’yi test etti. Sabah saatlerinde çeyrek altın İSE 7.010 TL’den satılıyor.

ABD ENFLASYONU VE FED…

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD’de mayıs ayında enflasyon beklenenden daha düşük geldi. Tüketici fiyatları geçen ay yıllık bazda %2,4 arttı. Bu rakam, nisan ayındaki %2,3'ten daha yüksek olmasına rağmen, %2,5'lik piyasa tahmininin altında geldi. Bu arada çekirdek enflasyon da %2,9 beklentisine karşılık %2,8'e düştü.

Son enflasyon verileri, FED’in faiz oranlarını eylülden itibaren düşürmeye başlayabileceği beklentilerini güçlendirdi ve altın fiyatlarını destekledi.

ABD-ÇİN TİCARET ANLAŞMASI

Öte yandan yatırımcılar, ABD ve Çin arasında ticaret gelişmelerini de fiyatlıyor. Her ne kadar iki ülke, nadir toprak elementleri üzerindeki Çin kısıtlamalarının kaldırılmasını da içeren anlaşmayı devreye alsa da; bu anlaşmanın, hâlâ iki hükümetten resmi onay beklemesi belirsizliği artırdı.

ABD bir temyiz mahkemesi daha kapsamlı tarifelerin yürürlükte kalacağına karar verdi. Bu gelişmede de Beyaz Saray’ın belirsiz ticaret politikalarının devam edeceği yönünde algıları yükseltti.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Bu arada ABD ve İran arasında haftalardır devam eden “nükleer anlaşma” konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Trump, nükleer program konusunda anlaşmaya varılabileceğine olan inancını kaybettiğini söyledi. İran’dan da “bölgedeki ABD üslerinin hedef alınabileceği” yönünde tehditler geldi. ABD, bölgedeki personelini tahliye etmeye hazırlanırken, jeopolitik risklerdeki artış altın fiyatlarını ivmelendirdi.

Öte yandan “İsrail'in İran'a saldırı başlatmak üzere olduğu” yönündeki iddialar da, altında güvenli liman alımlarını destekledi.