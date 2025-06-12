Orta Doğu ısındı, petrol 70 dolar… Benzin, birçok ilde 50 TL’yi geçecek

ABD ve İran arasında jeopolitik gerilimin artması ve “İsrail'in İran'a saldırı başlatmak üzere olduğu” yönündeki iddialar, petrolde yükselişi tetikledi. Trump, İran ile nükleer anlaşma inancını kaybettiğini söyledi. Brent petrol 70 doları test etti. İçeride de benzin fiyatlarına bu gece 1,75 TL zam bekleniyor. Bu tutarda bir fiyat artışı halinde İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin çoğunda benzinin litre fiyatının 50 TL’yi geçmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Washington ve Pekin arasında ticaret anlaşmasının ardından, ABD ve İran arasında jeopolitik risklerin artması, petrol fiyatlarında yükselişi tetikledi. “İsrail'in İran'a saldırı başlatmak üzere olduğu” yönündeki iddialar da Orta Doğu’da tansiyonu yükseltirken, petrolde kritik eşik test edildi.

Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %6,28 prim yaparak, 4 Nisan sonrasında ilk defa 70 doları geçti. Fiyatlar gün içinde en yüksek 70,73 doları gördü. 12 Haziran işlemlerinde de Brent fiyatı sınırlı değer kaybıyla birlikte 69,50 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

NÜKLEER ANLAŞMA UMUTLARI…

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmeye bakıldığında; ABD Başkanı Trump, ABD ile İran’ın “bölgede bir savaşı önleyecek şekilde” nükleer program konusunda anlaşmaya varabileceğine olan inancını kaybettiğini söyledi.

TRUMP: HATA YAPACAKLAR

Trump, “Geciktiriyor gibi görünüyorlar ve bunun bir utanç olduğunu düşünüyorum. Onlara bir şey oldu, bir anlaşmanın yapılacağına çok daha az eminim. İran nükleer silah edinemeyecek. Bunu savaş olmadan, insanlar ölmeden yapmak daha iyi olur. Ancak, onların bir anlaşma yapmaları için aynı düzeyde bir coşku göreceğimi sanmıyorum. Bence bir hata yapacaklar, zaman gösterecek” dedi.

İRAN’DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Bu arada İran Resmi Haber Ajansında yer alan habere göre; İran Savunma Bakanı, bölgedeki ABD üslerinin “erişim mesafesinde olduğu” konusunda uyarıda bulundu. Tuğgeneral Aziz Nasirzadeh de “Tahran, bölgedeki tüm ABD üslerini hedef almaktan çekinmeyecektir” açıklamasında bulundu.

ABD, PERSONELİ GERİ ÇEKİYOR

ABD, İran’a en yakın konumda bulunan Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki Büyükelçilikleri ile Erbil Konsolosluğunda personel azaltımına gitmeye de başladı. Ayrıca, ABD'nin bölgedeki üsleri de yüksek düzeyli alarma geçmiş durumda.

AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişin, iç piyasada da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağı belirtiliyor. 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,75 TL zam bekleniyor. Bu tutarda zam gelmesi halinde İç, Doğu ve Güneydoğu illerinin çoğunda benzinin litre fiyatının 50 TL’yi geçmesi öngörülüyor.