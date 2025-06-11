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Trump'tan Powell'a faiz mesajı: FED, bir tam puan düşürmeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump&#039;tan Powell&#039;a faiz mesajı: FED, bir tam puan düşürmeli
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklayacağı tarih yaklaşırken ABD Başkanı Trump'tan 'indirim' için mesajı geldi. Trump, "Faizi bir tam puan düşürmeli" dedi.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (FED) tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde açıklanacak faiz kararına odaklandı. ABD Başkanı Trump, FED'in faizleri indirmesi konusunda yeni açıklamada bulundu.

FED FAİZİ DÜŞÜRMELİ

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0.1 artarak yüzde 0.2'lik beklentinin altında kalmasının ardından Truth Social'dan yaptığı paylaşımda Trump, FED'in faizi 1 puan düşürmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "TÜFE rakamları az önce açıklandı ve harika rakamlar! Fed faizi bir tam puan düşürmeli. Böyle olursa vadesi gelen borçlar için çok daha az faiz ödenir. Çok önemli" dedi.

FED'İN FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD FED faiz kararı toplantısı, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ardından,FED faiz kararı 18 Haziran saat 22.00'de açıklanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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