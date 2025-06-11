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Trump ile tartışmışlardı! Elon Musk geri vitese taktı: Pişmanım

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump ile tartışmışlardı! Elon Musk geri vitese taktı: Pişmanım
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile ters düşmüştü. İkili arasındaki gerginlik gündemde yerini korurken, Musk'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Elon Musk, Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu açıkladı.

İş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"PİŞMANLIK DUYUYORUM"

"Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" belirtti.

TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMADA NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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