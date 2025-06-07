Elon Musk, yeni siyasi parti kuruyor: İsmi belli oldu!

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı sert tartışmanın ardından milyarder Elon Musk, ülke genelinde ses getiren yeni bir adım attı. Musk, "Amerika Partisi" adıyla yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuna sundu.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, sosyal medya platformu X'te 220 milyon takipçisine yönelttiği ankette, “Amerika’da ortada kalan %80’i temsil eden yeni bir parti kurulmalı mı?” sorusunu sordu. Cuma günü sonuçları paylaşan Musk, katılımcıların %80’inin bu fikre destek verdiğini açıkladı. “Bu kader” diyerek partinin kurulmasına yeşil ışık yaktı.

Bir takipçisinin "Amerika Partisi" adını önermesi üzerine Musk bu ismi onayladı. Söz konusu isim, Musk’ın daha önce Cumhuriyetçi adaylara destek sağlamak için kurduğu “America PAC” adlı siyasi eylem komitesine de gönderme niteliği taşıyor.

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TRUMP İLE GERİLİM TIRMANIYOR: 3,5 YIL KALACAK, BEN 40 YIL BURADAYIM

Musk, yeni parti fikrini duyurduğu günlerde Başkan Trump’a yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. 2024 seçimlerinde desteklediği Trump için “nankör” ifadesini kullanan Musk, Kongre’de tartışılan One Big Beautiful Bill yasa tasarısını da “iğrenç bir iğrençlik” olarak niteledi. X üzerinden milletvekillerine çağrıda bulunarak bu tasarıya karşı oy kullanmalarını istedi.

Aynı gün Kongre Cumhuriyetçilerine seslenen Musk, “Trump’ın 3,5 yılı kaldı ama ben 40+ yıl buralarda olacağım” mesajını paylaştı. Musk’ın bu paylaşımı, GOP (Cumhuriyetçi Parti) içindeki etkisini artırmaya yönelik bir hamle olarak yorumlandı.

TRUMP'TAN AĞIR SÖZLER: AKLINI KAÇIRMIŞ!

Trump ise Musk’ın çıkışlarına çok sert cevap verdi. ABC News’e konuşan Trump, Musk için “Aklını kaçırmış bir adamla mı konuşayım?” dedi. CNN’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre Trump, Mart ayında satın aldığı kırmızı Tesla aracını elden çıkarmayı düşünüyor. Aracın satılması ya da hediye edilmesi gündemde.

Ayrıca Trump, bir televizyon röportajında “Elon’un bir sorunu var. Zavallı adamın ciddi bir problemi var” ifadelerini kullandı. Musk’ın kendisiyle görüşmek istediğini öne süren Trump, “Ama ben bu konuşmaya hazır değilim” dedi.

SİYASİ KRİZ, PİYASALARA DA YANSIDI: TESLA HİSSELERİ ÇAKILDI

Trump-Musk arasındaki gerilim yalnızca siyasette değil, piyasalarda da etkisini gösterdi. Tartışmanın tırmanmasının ardından Tesla’nın piyasa değeri bir günde yaklaşık 150 milyar dolar kayba uğradı.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT: MUSK'IN ŞİRKETLERİ İNCELENECEK

iBeyaz Saray'daki bir toplantıda konuşan Trump, Elon Musk’ın sahibi olduğu şirketlere verilen devlet sübvansiyonlarının ve mevcut hükümet sözleşmelerinin yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

MUSK'IN SİYASİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Elon Musk’ın yeni bir siyasi parti kurma konusunda ne kadar ciddi olduğu henüz net değil. Geçtiğimiz ay siyasi harcamalarını azaltacağını açıklayan Musk, bu hafta yaptığı çıkışlarla yeniden aktifleşti. Yasal zorluklar nedeniyle yeni bir partinin ABD'deki tüm eyaletlerde seçime katılabilmesi için karmaşık süreçlerden geçmesi gerekiyor. Ancak Musk'ın kurucusu olduğu PAC üzerinden sınırsız fonlama yapabilmesi, Amerika Partisi’nin hızlı yükselme potansiyelini gündeme taşıyor.