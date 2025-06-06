Moskova’dan Elon Musk’a sığınma teklifi: Trump’la kriz büyürken Rusya devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı kamuoyu önündeki kavganın ardından gündemden düşmeyen teknoloji milyarderi Elon Musk’a sürpriz bir teklif Rusya’dan geldi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Uluslararası İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Dmitry Novikov, Musk’a gerektiği takdirde siyasi sığınma verilebileceğini açıkladı.

ABD'de Trump ile yaşadığı krizle dünya gündemine oturan Elon Musk'a bu kez Moskova'dan sürpriz bir teklif geldi. Rusya, Amerikan siyasetinde derin çatlaklara yol açan bu gerilimde tarafını belli etti.

Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Dmitry Novikov, "Gerekirse Musk'a siyasi sığınma sağlarız" diyerek adeta yeni bir diplomatik kapıyı araladı.

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"SNOWDEN İLE AYNI SEVİYEDE BİR FİGÜR"

Gergana Krasteva imzalı habere göre, Novikov, Musk’ı ABD siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Edward Snowden ile kıyasladı. Novikov açıklamasında, "Musk'ın tamamen farklı bir oyun oynadığını, herhangi bir siyasi sığınmaya ihtiyaç duymayacağını, ancak ihtiyaç duyması halinde Rusya'nın elbette bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Trump'ın hamlelerine karşı onu koruyabiliriz" dedi.

İkilinin Oval Ofis’te birlikte yer aldığı görüntülerden sonra yaşanan gerginlik, Trump’ın Musk hakkında "aklını kaçırmış" sözleriyle zirveye ulaşmıştı.

MOSKOVA FIRSATI KAÇIRMADI

Uluslararası siyasete yön veren figürler hakkında yaptığı çıkışlarla bilinen Moskova yönetimi, Musk-Trump krizinden doğan bu boşluğu da değerlendirmekten geri durmadı.

MUSK YUHALANDI

Washington Post’un haberine göre, Pennsylvania Caddesi üzerinde toplanan bir grup, Elon Musk’ın simgesi haline gelen Cybertruck görününce yuhalamaya başladı. MAGA destekçilerinden Raheem Kassam’ın, "küfrettiği"anlar dikkat çekti.

Kutlama havasındaki grup, Trump-Musk çatışmasının ardından, teknoloji milyarderinin siyaset üzerindeki etkisinin zayıflamasını umut ediyor.

MAGA CEPHESİNDEN MUSK'A ÖFKELER ARTIYOR

Washington Post yazarları Natalie Allison ve Kara Voght’un aktardığına göre, restoranın müşterileri ve çevrede toplanan Trump destekçileri, Musk’a duyulan güvenin artık kalmadığını, onun yalnızca kendi çıkarını düşündüğünü aktardı.