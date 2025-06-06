Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Moskova’dan Elon Musk’a sığınma teklifi: Trump’la kriz büyürken Rusya devreye girdi

Moskova’dan Elon Musk’a sığınma teklifi: Trump’la kriz büyürken Rusya devreye girdi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Moskova’dan Elon Musk’a sığınma teklifi: Trump’la kriz büyürken Rusya devreye girdi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı kamuoyu önündeki kavganın ardından gündemden düşmeyen teknoloji milyarderi Elon Musk’a sürpriz bir teklif Rusya’dan geldi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Uluslararası İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Dmitry Novikov, Musk’a gerektiği takdirde siyasi sığınma verilebileceğini açıkladı.

ABD'de Trump ile yaşadığı krizle dünya gündemine oturan Elon Musk'a bu kez Moskova'dan sürpriz bir teklif geldi. Rusya, Amerikan siyasetinde derin çatlaklara yol açan bu gerilimde tarafını belli etti.

Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Dmitry Novikov, "Gerekirse Musk'a siyasi sığınma sağlarız" diyerek adeta yeni bir diplomatik kapıyı araladı.

"SNOWDEN İLE AYNI SEVİYEDE BİR FİGÜR"

Gergana Krasteva imzalı habere göre, Novikov, Musk’ı ABD siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Edward Snowden ile kıyasladı. Novikov açıklamasında, "Musk'ın tamamen farklı bir oyun oynadığını, herhangi bir siyasi sığınmaya ihtiyaç duymayacağını, ancak ihtiyaç duyması halinde Rusya'nın elbette bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Trump'ın hamlelerine karşı onu koruyabiliriz" dedi.

İkilinin Oval Ofis’te birlikte yer aldığı görüntülerden sonra yaşanan gerginlik, Trump’ın Musk hakkında "aklını kaçırmış" sözleriyle zirveye ulaşmıştı.

MOSKOVA FIRSATI KAÇIRMADI

Uluslararası siyasete yön veren figürler hakkında yaptığı çıkışlarla bilinen Moskova yönetimi, Musk-Trump krizinden doğan bu boşluğu da değerlendirmekten geri durmadı.

MUSK YUHALANDI 

Washington Post’un haberine göre, Pennsylvania Caddesi üzerinde toplanan bir grup, Elon Musk’ın simgesi haline gelen Cybertruck görününce yuhalamaya başladı. MAGA destekçilerinden Raheem Kassam’ın, "küfrettiği"anlar dikkat çekti.

Kutlama havasındaki grup, Trump-Musk çatışmasının ardından, teknoloji milyarderinin siyaset üzerindeki etkisinin zayıflamasını umut ediyor.

MAGA CEPHESİNDEN MUSK'A ÖFKELER ARTIYOR

Washington Post yazarları Natalie Allison ve Kara Voght’un aktardığına göre, restoranın müşterileri ve çevrede toplanan Trump destekçileri, Musk’a duyulan güvenin artık kalmadığını, onun yalnızca kendi çıkarını düşündüğünü aktardı.

Kaynak: Dış Haberler

90 yıldır gencinden yaşlısına yaşatılıyor! 10 bin kişi aynı anda bayramlaştı, sıranın ucu gözükmediBeşiktaş 20'lik Brezilyalıyı istiyor! Transfer için her yol deneniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz hamlesi Yunanistan’ı harekete geçirdi: Mısır'ı devreye sokuyor - DünyaYunanistan tetikte!Trump-Musk savaşı büyüyor! "Elon aklını kaçırmış, konuşmayacağız" - DünyaTrump-Musk savaşı büyüyor!İran'dan 'Avrupa üçlüsüne' sert uyarı! "Adım dahi atmayın" - Dünyaİran'dan 'Avrupa üçlüsüne' sert uyarı!Çin'de yarasalarda yeni virüs tespit edildi! Sadece bir mutasyonla yeni pandemi başlayabilir - DünyaÇin’de yarasalarda ölümcül virüs tespit edildi!The Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı! "Somut eylemler istiyoruz" - DünyaThe Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı!Trump’a 2.kez yargı freni! Uluslararası öğrenci yasağı askıya alındı - DünyaTrump’a yargı freni!
Sonraki Haber Yükleniyor...