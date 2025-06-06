Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump-Musk savaşı büyüyor! ABD Başkanı: Elon aklını kaçırmış, konuşmayacağız

Trump-Musk savaşı büyüyor! ABD Başkanı: Elon aklını kaçırmış, konuşmayacağız

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump-Musk savaşı büyüyor! ABD Başkanı: Elon aklını kaçırmış, konuşmayacağız
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji milyarderi Elon Musk’a yönelik sert çıkışıyla yeniden gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı açıklamada Musk için "Aklını kaçıran adamı mı kastediyorsunuz?" ifadesini kullanan Trump, ünlü girişimciyle artık görüşmek istemediğini açıkça ilan etti.

ABC News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump Trump, Musk’ın kendisiyle görüşmek istediğini ancak bu görüşmeye sıcak bakmadığını söyledi.

Trump, Musk için "Aklını kaçıran adamı mı kastediyorsunuz?" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, şu anda Musk ile konuşmakla "özellikle" ilgilenmediğini söyledi.

BEYAZ SARAY'DA SERT TARTIŞMA SONRASI GERİLİM TIRMANDI

Trump ile Musk arasında geçtiğimiz gün sert bir görüşme gerçekleşmişti. Cuma sabahı ise Trump’ın bu görüşmeye dair ilgisiz tavırları dikkat çekti. New York Times’ın iddiasına göre, Trump’ın siyasi danışmanları, Elon Musk ile "uzun süreli bir savaşa" hazırlanıyor.

"TARAF SEÇMEK ZORUNDA KALACAKLAR"

Gazetenin aktardığına göre, Trump’ın ekibi, siyasetin ve teknolojinin iki devi arasında yaşanacak bu çatışmada, her iki tarafın müttefiklerinin "taraf seçmek zorunda" kalacağı bir süreci öngörüyor.

CEPHELEŞME BAŞLADI

Musk’ın Trump’a yönelik açıklamaları, kendi çevresinde büyük şaşkınlıkla karşılandı. Destekçileri ve iş ortakları, bu çıkışlar sonrası temkinli bir tavır benimsedi. Bazı isimler ise Musk’ın bu gerilimden etkilenmeyeceğini, aksine gücünü artırabileceğini öne sürdü.

Kaynak: Dış Haberler

Teyzesi paylaştı: Bayram kime geldi? Mattia Ahmet Minguzzi'nin mesajları yürek yaktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'dan 'Avrupa üçlüsüne' sert uyarı! "Adım dahi atmayın" - Dünyaİran'dan 'Avrupa üçlüsüne' sert uyarı!Çin'de yarasalarda yeni virüs tespit edildi! Sadece bir mutasyonla yeni pandemi başlayabilir - DünyaÇin’de yarasalarda ölümcül virüs tespit edildi!The Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı! "Somut eylemler istiyoruz" - DünyaThe Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı!Trump’a 2.kez yargı freni! Uluslararası öğrenci yasağı askıya alındı - DünyaTrump’a 2.kez yargı freni!Trump'ın eski danışmanından Musk ile ilgili olay sözler: Sınır dışı edilsin - Dünya"Derhal ülkeden sınır dışı edilmeli"Rusya'dan göçmenlere tam takip! Telefonlar izlenecek, izin vermeyen sınır dışı edilecek - DünyaRusya'dan göçmenlere tam takip!
Sonraki Haber Yükleniyor...