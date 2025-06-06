Trump-Musk savaşı büyüyor! ABD Başkanı: Elon aklını kaçırmış, konuşmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji milyarderi Elon Musk’a yönelik sert çıkışıyla yeniden gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı açıklamada Musk için "Aklını kaçıran adamı mı kastediyorsunuz?" ifadesini kullanan Trump, ünlü girişimciyle artık görüşmek istemediğini açıkça ilan etti.

ABC News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump Trump, Musk’ın kendisiyle görüşmek istediğini ancak bu görüşmeye sıcak bakmadığını söyledi.

Trump, Musk için "Aklını kaçıran adamı mı kastediyorsunuz?" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, şu anda Musk ile konuşmakla "özellikle" ilgilenmediğini söyledi.

BEYAZ SARAY'DA SERT TARTIŞMA SONRASI GERİLİM TIRMANDI

Trump ile Musk arasında geçtiğimiz gün sert bir görüşme gerçekleşmişti. Cuma sabahı ise Trump’ın bu görüşmeye dair ilgisiz tavırları dikkat çekti. New York Times’ın iddiasına göre, Trump’ın siyasi danışmanları, Elon Musk ile "uzun süreli bir savaşa" hazırlanıyor.

"TARAF SEÇMEK ZORUNDA KALACAKLAR"

Gazetenin aktardığına göre, Trump’ın ekibi, siyasetin ve teknolojinin iki devi arasında yaşanacak bu çatışmada, her iki tarafın müttefiklerinin "taraf seçmek zorunda" kalacağı bir süreci öngörüyor.

CEPHELEŞME BAŞLADI

Musk’ın Trump’a yönelik açıklamaları, kendi çevresinde büyük şaşkınlıkla karşılandı. Destekçileri ve iş ortakları, bu çıkışlar sonrası temkinli bir tavır benimsedi. Bazı isimler ise Musk’ın bu gerilimden etkilenmeyeceğini, aksine gücünü artırabileceğini öne sürdü.