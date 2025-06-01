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Trump’tan Elon Musk'a zehir zemberek sözler! “Bu adam mı devleti yönetti?"

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

DOGE’den ayrılan Elon Musk, Beyaz Saray’daki vedasında Trump’la sert şekilde karşı karşıya geldi. Wall Street Journal’a göre Trump, Musk’ın 1 trilyon dolarlık tasarruf vaadini danışmanlarına sorgulayarak, "Hepsi saçmalık mıydı?" dedi. Oval Ofis’teki veda toplantısında sinirler gerildi. Trump’ın Musk’a doğrudan "Bu adam mı devleti yönetti?" çıkışı ise toplantıya damga vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasındaki gerilim, Beyaz Saray kulislerine yansıdı. 

Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, Musk’ın devlet harcamalarında “1 trilyon dolarlık kesinti” vaadini sorgulayıp danışmanlarına “Hepsi saçmalık mıydı?” diye sordu.

Trump’tan Elon Musk'a zehir zemberek sözler! “Bu adam mı devleti yönetti?

"ELON MUSK'IN DAVRANIŞLARI TRUMP'I KIZDIRDI"

Trump’a yakın kaynaklara göre Musk’ın “tuhaf mizah anlayışı” zaman zaman başkanı rahatsız etti. Beyaz Saray yetkilileri, ikilinin sık sık akşam yemeğinde buluştuğunu ancak aralarındaki fikir ayrılıklarının kabine toplantılarına kadar yansıdığını belirtti.

İddiaya göre Musk, ilkbahardaki bir toplantıda “Tesla üzerindeki yük artık taşınamaz boyutta” dedi. Başsavcı Pam Bondi ise bunun üzerine “Ellerimizden gelen her suçluyu kovuşturacağız” diyerek rest çekti.

"BU ADAM GERÇEKTEN DEVLETİ Mİ YÖNETTİ?"

WSJ’nin aktardığına göre Trump, Musk’ın yönetim tarzından duyduğu memnuniyetsizliği danışmanlarına şu sözlerle dile getirdi:

"Bu adam gerçekten devleti mi yönetti? Hepsi saçmalık mıydı?”

Trump, Musk için Beyaz Saray’da düzenlenen veda toplantısında ise daha yumuşak bir üslupla “Elon gerçekten ayrılmıyor. Bir ileri bir geri gidecek” ifadelerini kullandı.

"X GERÇEKTEN YAPTI MI?"

Törende dikkat çeken bir başka detay ise Musk’ın morarmış gözüydü. Musk, morluğun nedenini açıklarken “5 yaşındaki oğlum X ile şakalaşırken yüzüme yumruk attı” dedi. Trump ise “Bunu X mi yaptı? Tanıdığım X yapardı!” yorumunu yaptı.

MUSK'IN SORUNLARI BİTMİYOR

New York Times’ın gündeme taşıdığı iddialara göre, Musk yönetimde olduğu sürede “ketamin, ecstasy, psilosibin mantar, Adderall ve benzeri maddeleri” kullandı. Trump, bu iddiaları kamuya açık şekilde cevap vermezken, Musk’ın görevi bırakma gerekçesi olarak “şirketlerine odaklanmak istemesi” gösterildi.

WSJ’ye konuşan Beyaz Saray personeli, Musk’ın “gece geç saatlerde mesajlar attığını, kabinedeki kritik isimleri atlatarak doğrudan kararlar aldığını” ifade etti.

“Musk gitti, Beyaz Saray nefes aldı”

Musk’ın ayrılığı sonrası Trump yönetimi DOGE başkanlığına bireysel lider atanmayacağını, kararların kolektif alınacağını duyurdu.

Musk ise veda konuşmasında “Yolumuza devam edelim” derken, Trump ile arasında yaşanan gerilimin Washington kulislerinde uzun süre konuşulacağı yorumları yapıldı.

Kaynak: Dış Haberler

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