Elon Musk ayrıldığını duyurmuştu, Trum'dan ilk açıklama geldi: Son günü olacak...

ABD’li milyarder Elon Musk, dün Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrıldığını duyurmuştu, Başkan Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Trump, "Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirdiği Elon Musk dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu. Musk konu ile ilgili olarak "Özel Hükümet Görevlisi olarak belirlenen görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu hükümet genelinde bir yaşam tarzı haline geldikçe daha da güçlenecek" dedi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: SON GÜNÜ OLACAK

Donald Trump ise Musk'ın kararı sonrası ilk açıklamasını kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım ile yaptı. Trump, yarın saat 13:30'da Musk ile birlikte Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurarak, "Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek. Elon harika biri" ifadelerini kullandı.

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ABD federal bütçesindeki harcamaları 2 trilyon dolardan 1 trilyon dolara, daha sonra da 150 milyar dolara düşürme sözüyle Ocak ayında Trump yönetimine katılan Musk'ın, departmanları yeniden şekillendirme çabalarına karşı çıkan bazı üst düzey Trump yönetimi yetkilileriyle ters düştüğü kamuoyuna yansımıştı. Musk, ayrıca Trump’a verdiği destek nedeniyle bazı kesimler tarafından protesto edilmişti.