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Elon Musk kesenin ağzını kapatıyor! ABD'li milyarder "çok daha az" diyerek duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Elon Musk kesenin ağzını kapatıyor! ABD&#039;li milyarder &quot;çok daha az&quot; diyerek duyurdu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın en zengin insanı ABD'li milyarder Elon Musk, Trump yönetiminden ayrılmasının ardından siyasete ilişkin son kararını açıkladı. Trump'ın seçilmesinde büyük payı olan ve kampanyalarına destek veren Musk, artık çok daha az harcama yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kazanması için büyük destek veren, seçimden sonra da Trump'ın hükümetinde DOGE'nin başına geçen Elon Musk, siyaset için son kararını açıkladı.

Dünyanın en zengin insanı olan ABD'li milyarder Elon Musk, artık siyasi kampanyalara daha az harcama yapacağını söyledi.

"SİYASETE YETERİNCE PARA HARCADIM"

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'na video konferans yoluyla katılan Musk, siyasete "yeterince para harcadığını" belirterek, gelecekte bu harcamaları "çok daha azaltacağını" söyledi.

MUSK, TRUMP'IN ARKASINDA DURMUŞTU

Musk, Trump'ı 2024'teki seçim kampanyasının yanı sıra 20 Ocak'ta tekrar göreve gelmesinin ardından maddi olarak desteklemişti.

SERVETİ ERİDİKÇE ERİDİ

Musk, Aralık 2024'te servetini Tesla, SpaceX, The Boring Company ve X sosyal medya platformu gibi şirketlerdeki payıyla 486 milyar dolara kadar çıkarsa da Trump'ın göreve gelmesinden sonra uyguladığı politikalarla kayıplar yaşamaya başlamıştı.

Seçim kampanyasında Trump'ı açık biçimde destekleyen ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunan Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ortası ile mart ortası arasında 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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