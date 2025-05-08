Dünyanın en zenginleri arasında gerginlik! Bill Gates'ten Elon Musk'a ağır suçlama

Amerikalı iş adamı Bill Gates, dünyanın en zengin adamı Elon Musk hakkında beklenmedik bir çıkış yaptı. Gates, “Dünyanın en zengin adamının, dünyanın en yoksul çocuklarını öldürmesi pek hoş bir görüntü değil” dedi. Gates, Musk’ın HIV ile enfekte olan çocuklarla yüzleşmesini istedi.

Bill Gates, Elon Musk'ı, ABD'nin dış yardım bütçesindeki büyük kesintilerle "dünyanın en yoksul çocuklarını öldürmekle" suçladı.

"ELON MUSK'IN ÇOCUKLARI ÖLDÜRMESİ HOŞ DEĞİL"

Microsoft'un kurucu ortağı Gates, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Dünyanın en zengin adamının, dünyanın en yoksul çocuklarını öldürmesi pek hoş bir görüntü değil” dedi. Gates, Musk’ın HIV ile enfekte olan çocuklarla yüzleşmesini istedi.

Musk’ın hükümet verimliliği departmanı, Şubat ayında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) kapatmıştı. Bu ajans, dünya genelinde dış yardımın dağıtılmasından sorumluydu.

"ÖLDÜĞÜMDE ZENGİN ÖLDÜ DENMEYECEK"

69 yaşındaki Gates, Gates Vakfı'nı 2045 yılına kadar kapatmayı ve 200 milyar dolar bağışlamayı planladığını duyurdu. Gates, blogunda “Öldüğümde hakkımda çok şey söylenecek, ama ‘Zengin öldü’ ifadesi bunlardan biri olmayacak” ifadelerine yer verdi.

“Çözüme kavuşturulması gereken çok acil sorunlar var, bu yüzden insanların yardımına kullanılabilecek kaynakları tutarak onları saklamanın bir anlamı yok” diye ekledi.