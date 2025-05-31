ABD basınından şoke eden rapor! Elon Musk Trump’ın kampanya sürecinde uyuşturucu etkisi altındaydı!

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Elon Musk hakkında kamuoyunda geniş yankı bulan bir analiz yayımladı. Haberde, Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasına destek verdiği süreçte yoğun şekilde uyuşturucu madde kullandığı ileri sürüldü.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Donald Trump’a verdiği açık destek ve siyasi kampanyalara sağladığı büyük bağışlarla adından söz ettirirken, New York Times’ın kapsamlı araştırmasına göre, özel hayatında derin bir uyuşturucu bağımlılığıyla boğuşuyor. Musk’ın ketamin, ecstasy, psychedelic mantar ve adderall gibi çeşitli maddeleri yoğun şekilde kullandığı ortaya çıktı.

"GÜNDE 20 HAP TAŞIYORDU"

Musk, ketamin kullanımının mesanesine zarar verdiğini açıkça çevresine anlatırken, ecstasy ve psychedelic mantarları da özel toplantılarda aldığı bildirildi. Kaynaklara göre yanında taşıdığı ilaç kutusunda yaklaşık 20 farklı hap bulunuyordu. Adderall dahil olmak üzere uyarıcılar da bu kutudaydı.

BEYAZ SARAY'A UZANAN YOLCULUKTA KETAMİN GÖLGESİ

ABD Başkanı Trump’a yakınlığı ile dikkat çeken Musk, geçtiğimiz aylarda Air Force One’a binerken görüntülenmişti. Ancak bu yükselişin arkasında, bir dizi düzensiz davranış, ketamin kaynaklı ruhsal dalgalanmalar ve çocuklarıyla ilgili süregelen davalar yatıyor. Musk’ın bu süreçte Nazi selamına benzer hareketler yaptığı ve kabine üyelerine hakaret ettiği iddia edildi.

GRİMES, ST. CLAİR, ZİLİS... KARMAŞIK İLİŞKİLER AĞI

Musk’ın eski partneri, müzisyen Grimes (Claire Boucher), beş yaşındaki oğulları X’in velayeti için hukuk mücadelesi veriyor. Aynı dönemde sağcı yazar Ashley St. Clair, Musk’tan gizli bir çocuk sahibi olduğunu açıkladı ve babalığın saklanması için kendisine 15 milyon dolar teklif edildiğini belirtti. Neuralink yöneticisi Shivon Zilis’ten ise ikiz çocukları olduğu, ardından bir çocuğun daha doğduğu öğrenildi.

"BENİ ALAŞAĞI ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR"

Musk, kendisine yönelik soruşturmalardan dolayı Biden yönetimini hedef aldı. “Beni Trump’tan sonra en büyük tehdit olarak görüyorlar” dedi. “Başkan olamam ama Trump’ın kazanmasına yardım edeceğim” ifadelerini kullandı.

SAHNEDEKİ PERFORMANSLAR DA GÜNDEM OLDU

Son dönemde katıldığı konferanslarda davranışları sıkça sorgulanan Musk, sahnede elinde testereyle poz verirken, güneş gözlükleriyle konuşmalarında kekelemesi sosyal medyada muhtemel uyuşturucu etkileriyle ilişkilendirildi. Nörobilimci Philip Low, bu davranışlara “artık sınırı aşıyor” diyerek sert çıktı.

TRUMP: ELON HARİKA BİRİ

Haberlere rağmen Trump, Musk’ın uyuşturucu kullandığından haberdar olmadığını aktardı. “Elon’la ilgili hiçbir şeyden rahatsız değilim. Harika biri” ifadelerini kullandı.