Elon Musk'tan olay hareket! Dünyayı sarsan paylaşımını sildi

Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda yer aldığını öne sürdüğü paylaşımını sildi.

İş insanı Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MUSK PAYLAŞIMI KALDIRDI

Musk, Trump'ın kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda yer aldığını iddia etmişti. Musk, sosyal medya hesabından Trump'ın Epstein dosyalarında olduğunu iddia ettiği paylaşımı kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında sert eleştirilerde bulunan Trump'ın, Epstein davasına ilişkin belgelerde yer aldığını iddia etmişti. "Büyük bombayı" patlatma zamanının geldiğini belirten Musk, "Trump, Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklanmamalarının gerçek nedeni bu." ifadelerini kullanmıştı.