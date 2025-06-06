Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Trump'tan tehdit gibi baskı! Fed başkanı ve faiz kararları için 'bir felaket' benzetmesi

Trump'tan tehdit gibi baskı! Fed başkanı ve faiz kararları için 'bir felaket' benzetmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;tan tehdit gibi baskı! Fed başkanı ve faiz kararları için &#039;bir felaket&#039; benzetmesi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı 'bir felaket' olarak nitelendirerek, Fed'in faiz oranını tam puan düşürmesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranını "tam puan" düşürme çağrısında bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed'e yönelik faiz indirimi baskısını artırdı.

Trump'tan tehdit gibi baskı! Fed başkanı ve faiz kararları için 'bir felaket' benzetmesi - 1. Resim

FED BAŞKANI POWELL'A 'FELAKET' BENZETMESİ

Fed Başkanı Jerome Powell için "çok geç" lakabını kullanan Trump, Powell'ı "bir felaket" olarak nitelendirdi.

Trump, Avrupa'nın 10 kez faiz indirimi yaptığını ABD'nin ise hiç yapmadığını belirterek, "Ona (Powell) rağmen ülkemiz harika gidiyor. Tam puan indir, roket yakıtı." ifadelerini kullandı.

FED'E FAİZ DÜŞÜRME BASKISI 

Borçlanma maliyetlerinin çok daha düşük olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Eğer Fed'deki 'çok geç' faiz indirimi yapsaydı, vadesi gelen borçlarda uzun ve kısa vadeli faiz oranlarını büyük ölçüde düşürmüş olurduk. Biden çoğunlukla kısa vadeli borçlandı. Artık neredeyse hiç enflasyon yok ama geri gelirse faizi artırarak karşılık ver. Çok basit. (Powell) Ülkemize bir servete mal oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fed, 6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen son toplantısında, politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Antalya'da acı olay: Cami imamı, kurban kesimi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İHH — Kurban, kardeşlerimizle bayram - EkonomiİHH — Kurban, kardeşlerimizle bayramAvrupa ülkesinde bir ilk! Bitcoin ATM'si açıldı - EkonomiBitcoin ATM'si açıldıABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri geride bıraktı - EkonomiABD'de tarım dışı istihdam beklentileri geride bıraktı3 yıl sonra bir ilk! Rusya'dan sürpriz karar - Ekonomi3 yıl sonra bir ilk! Rusya'dan sürpriz kararEuro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü - EkonomiEuro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdüBebek'teki tarihi yalı dudak uçuklatan rakama satıldı! Yeni sahibi de tanıdık - EkonomiTarihi yalı dudak uçuklatan rakama satıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...