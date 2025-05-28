FED faiz kararı ne zaman, bir sonraki FED faiz toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak? FED toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılı para politikası kararları, dünya genelinde yatırımcılar ve ekonomistler tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Faiz oranlarına ilişkin alınacak yeni kararlar, küresel piyasaları doğrudan etkileyebilecek önemde. FED faiz kararı ne zaman, bir sonraki FED faiz toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak sorularının cevapları ise araştırılmaya başlandı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler FED’in bir sonraki faiz kararına çevrildi. 2025 yılının ilk yarısında faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyen Fed, geçtiğimiz mayıs ayında da faizi sabit tutma yönünde karar almıştı.

2024’ün sonlarında başlayan sabit faiz süreci, 2025 yılında da devam etti. Bu doğrultuda alınacak yeni karar ise Haziran ayında yapılacak toplantının ardından netleşecek.

FED Haziran ayındaki toplantısını 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek.Faiz kararının ise 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulması bekleniyor.

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FED FAİZ TOPLANTISI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası para politikası kararlarını belirlemek üzere yıl boyunca yedi kez bir araya geliyor. Toplantıların her biri, küresel finans piyasaları için önemli sinyaller içeriyor.

2025 yılında yapılan toplantıların şimdiye kadar olan kısmında faiz oranı yüzde 4.25 - 4.50 aralığında sabit tutuldu. Önümüzdeki en kritik toplantı ise 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Haziran toplantısı olacak. FED’in faiz kararı toplantıların ardından 18 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

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