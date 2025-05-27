Bakanlar kurulu ne zaman? Bayram tatili nihai kararı için Kabine Toplantısı merakla bekleniyor!

Vatandaşların gündeminde yer alan Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı tatilinin süresiyle ilgili verilecek muhtemel karar nedeniyle büyük bir merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplacak olan Kabine Toplantısı için saat ve gün merakla bekleniyor. Bakanlar kurulu ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı soruları ise gündemin merkezinde.

BAKANLAR KURULU NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bir sonraki toplantı tarihi, kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilhassa Kurban Bayramı öncesinde alınacak kararlar sebebiyle toplantının tarihi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

En son 12 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda Türkiye’nin terörle mücadelede attığı adımlar ve “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamlı şekilde masaya yatırılmıştı. Toplantıdan sonra yeni Kabine’nin 26 Mayıs Pazartesi günü yapılması öngörülüyordu.

Fakat aynı gün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının gerçekleştirilmesi nedeniyle Kabine toplantısı yapılamadı. Öte yandan yeni toplantı için resmi bir tarih paylaşılmadı.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı’nın hangi gün ve saat kaçta yapılacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı fakat toplantıların genel olarak öğleden sonra saat 16.00 sularında başladığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantılar merakla bekleniyor.

Bu hafta yapılması beklenen toplantının da geleneksel saat aralığında gerçekleşeceği düşünülüyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması ve merakla beklenen konulara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

İlgili Haber İdari izinde ek ders ödenir mi? Kurban Bayramı tatili kapsamında 4 gün idari izin ilan edildi

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin süresi, milyonlarca kamu çalışanı ve vatandaşın gündeminde önemli bir yer tutuyor. 2025 yılında Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuyla birleşmesini mümkün kılarak tatilin toplamda 9 güne çıkarılabileceği yönündeki beklentiler ise artırmış durumda.

Bu konuda nihai kararın, yapılması beklenen Kabine Toplantısı’nda alınması öngörülüyor. Resmi tatil düzenlemeleriyle ilgili yapılacak değerlendirmelerin ardından, kamuoyuna net bir açıklama yapılması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ipuçları ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamayla bir nebze netleşti. Altun, 5 Haziran Perşembe gününün yani arefe gününün öğleden sonrasının kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındığını duyurdu. Kamuda mesainin 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacağı belirtildi.