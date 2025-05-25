Erdoğan'dan Kabine'de büyük değişim geliyor! Kulislerde konuşulan isimler belli oldu, işte yeri garanti bakanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapacağına dair iddialara bir yenisi daha eklendi. TGRT Haber'de konuşan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, kabinede yapılacak değişime ilişkin son kulis bilgilerini açıkladı. Daha önce de benzer iddialarda bulunan Kulat, 8 bakanın değişeceğini ve 2 bakanlığın ayrılarak kabinenin 18'e çıkacağını söyledi. Kulat, aynı zamanda yeri garanti bakanları da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerin ardından AK Parti ve kabinede 'değişim' sinyali vermişti. AK Parti Genel Kongresi'nin ardından böyle bir hamle yapmayan Erdoğan'ın yakın bir zamanda kabineye müdahale edeceği iddia edildi. Daha önce de kabinede değişim olacağını iddia eden Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, bu iddiasını bir kez daha yeniledi.

İlgili Haber Vatandaş İBB soruşturmasına nasıl bakıyor? İmamoğlu ile ilgili çarpıcı anket

TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel Programına katılan Kulat, 8 bakanın değişeceğini ve 2 bakanlığın daha ekleneceğini söyledi. Kulat, aynı zamanda yeri garanti bakanları açıkladı.

KABİNE'DE DEĞİŞİM NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişimi için tarih veren Kulat, "Mayıs ayının son haftası çok önemli. Gelecek hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atayacağı yeni bakanları konuşacağız. Bakanların süresinin dolması bekleniyordu. Ayın 3'ünde süre dolacak. Ayın 3'ü bayrama denk geldiği için aldığım bilgilere göre 17'sinde yapılacak Kabine toplantısından önce 14.-15 Temmuz gibi yapacak. Hemen ardından da üst bürokrasi atamaları da yapılacak. Müsteşarlık müessesinin yeniden ihtisas edilmesi için de çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.

KABİNE'YE İKİ BAKANLIK DAHA EKLENİYOR

Kabinede 8 bakanlıkta devir teslim olacağını vurgulayan Kulat, "Çarşamba günü TBMM'de Grup Başkanvekili seçimi var. Burada bakan olması muhtemel vekillerin de durumunu gösterecek. 1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabine 18'e çıkacak. 8 civarında bakanın değişeceği konuşuluyor, ama 10 bakan ataması yapılacak. İki tane bakanlık ayrılacak. Bunların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığının da ikiye çıkarılması da konuşuluyor." diye konuştu.

YERİ GARANTİ BAKANLAR

Yeri garanti olan bakanları açıklayan Kulat, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Çevre Bakanı Murat Kurum'un, Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinde kalacağı konuşuluyor. Diğerlerini söylemem doğru olmaz. Bunlar kulis bilgileri. Sayın Cumhurbaşkanının ters köşe yaptığı çoktur. Son dakikada isimler değişebilir" dedi.